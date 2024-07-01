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Unicredit попросил ЕЦБ приостановить сокращение присутствия в России

Ведомости

Итальянская группа UniCredit обратилась в высший суд ЕС общей юрисдикции для разъяснений по поводу требований сокращения присутствия в России от Европейского центробанка (ЕЦБ). Об этом пишет Bloomberg.

В UniCredit заявили, что группа согласна с ЕЦБ в вопросе о необходимости сокращения своего российского бизнеса, но у нее есть опасения по поводу условий сокращения.

В майской отчетности группы говорилось, что российский бизнес UniCredit в I квартале 2024 г. увеличил чистую прибыль более чем вдвое в годовом выражении, до 213 млн евро. Годом ранее чистая прибыль российского бизнеса группы составляла 99 млн евро.

ЕЦБ в апреле потребовал ряд банков сократить свое присутствие в России. Обращение регулятора коснулось и австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%.

Генеральный директор группы Йохан Штробль говорил, что RBI может начать процесс сокращения присутствия на российском рынке в III квартале 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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