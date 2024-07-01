Unicredit попросил ЕЦБ приостановить сокращение присутствия в России
Итальянская группа UniCredit обратилась в высший суд ЕС общей юрисдикции для разъяснений по поводу требований сокращения присутствия в России от Европейского центробанка (ЕЦБ). Об этом пишет Bloomberg.
В UniCredit заявили, что группа согласна с ЕЦБ в вопросе о необходимости сокращения своего российского бизнеса, но у нее есть опасения по поводу условий сокращения.
В майской отчетности группы говорилось, что российский бизнес UniCredit в I квартале 2024 г. увеличил чистую прибыль более чем вдвое в годовом выражении, до 213 млн евро. Годом ранее чистая прибыль российского бизнеса группы составляла 99 млн евро.
ЕЦБ в апреле потребовал ряд банков сократить свое присутствие в России. Обращение регулятора коснулось и австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Регулятор просит сократить кредитный портфель компании в стране в 2026 г. на 65%.
Генеральный директор группы Йохан Штробль говорил, что RBI может начать процесс сокращения присутствия на российском рынке в III квартале 2024 г.