Российский бизнес UniCredit увеличил квартальную чистую прибыль более чем вдвое
Российский бизнес итальянской UniCredit в I квартале 2024 г. увеличил чистую прибыль более чем вдвое в годовом выражении, до 213 млн евро, указано в отчетности группы.
Годом ранее чистая прибыль российского бизнеса группы составляла 99 млн евро. При этом чистые процентные доходы российского бизнеса в январе – марте 2024 г. составили 200 млн евро, снизившись на 6%. Комиссионный доход сократился на 4% до 44 млн евро.
Портфель кредитов по итогам I квартала сократился до 2,9 млрд евро с 3,2 млрд евро на конец 2023 г. Депозиты клиентов составили 6,8 млрд евро против 7,2 млрд евро на конец 2023 г.
19 апреля агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России. Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны тем, что ЕЦБ предъявил австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI).
29 апреля Financial Times писала, что продолжившие работать в России западные банки уплатили 800 млн евро налогов в бюджет страны по итогам 2023 г. Более половины из 800 млн евро – 464 млн – приходится на Raiffeisen Bank, утверждает газета. UniCredit уплатил 154 млн евро, ING – 20 млн евро, Commerzbank – 8 млн евро, Deutsche Bank – 16 млн евро, Intesa Sanpaolo – 27 млн евро и OTP – 90 млн евро.