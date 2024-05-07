Российский бизнес UniCredit увеличил квартальную чистую прибыль более чем вдвое

19 апреля агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России. Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны тем, что ЕЦБ предъявил австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI).