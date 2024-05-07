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Российский бизнес UniCredit увеличил квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Ведомости

Российский бизнес итальянской UniCredit в I квартале 2024 г. увеличил чистую прибыль более чем вдвое в годовом выражении, до 213 млн евро, указано в отчетности группы.

Годом ранее чистая прибыль российского бизнеса группы составляла 99 млн евро. При этом чистые процентные доходы российского бизнеса в январе – марте 2024 г. составили 200 млн евро, снизившись на 6%. Комиссионный доход сократился на 4% до 44 млн евро.

Портфель кредитов по итогам I квартала сократился до 2,9 млрд евро с 3,2 млрд евро на конец 2023 г. Депозиты клиентов составили 6,8 млрд евро против 7,2 млрд евро на конец 2023 г.

19 апреля агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России. Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны тем, что ЕЦБ предъявил австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI).

29 апреля Financial Times писала, что продолжившие работать в России западные банки уплатили 800 млн евро налогов в бюджет страны по итогам 2023 г. Более половины из 800 млн евро – 464 млн – приходится на Raiffeisen Bank, утверждает газета. UniCredit уплатил 154 млн евро, ING – 20 млн евро, Commerzbank – 8 млн евро, Deutsche Bank – 16 млн евро, Intesa Sanpaolo – 27 млн евро и OTP – 90 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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