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Reuters: ЕЦБ может потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в РФ

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника.

Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны тем, что ЕЦБ предъявил австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI), сообщили источники. В ЕЦБ и UniCredit отказались комментировать ситуацию.

Накануне RBI сообщил, что ЕЦБ вскоре запросит у кредитной организации ускорить процесс сокращения бизнеса в России. Согласно проекту требования, потребительские кредиты могут значительно сократиться в 2026 г., максимально – на 65% по сравнению с III кварталом 2023 г. Также могут сократиться международные платежи из России.

Райффайзенбанк является «дочкой» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Он вместе с «Юникредит банком» – «дочкой» итальянского UniCredit – единственные системно значимые банки (их 13), которые не находятся под блокирующими санкциями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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