Reuters: ЕЦБ может потребовать от итальянского UniCredit сократить бизнес в РФ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника.
Требования ко второму по величине европейскому банку в России будут аналогичны тем, что ЕЦБ предъявил австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI), сообщили источники. В ЕЦБ и UniCredit отказались комментировать ситуацию.
Накануне RBI сообщил, что ЕЦБ вскоре запросит у кредитной организации ускорить процесс сокращения бизнеса в России. Согласно проекту требования, потребительские кредиты могут значительно сократиться в 2026 г., максимально – на 65% по сравнению с III кварталом 2023 г. Также могут сократиться международные платежи из России.
Райффайзенбанк является «дочкой» австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Он вместе с «Юникредит банком» – «дочкой» итальянского UniCredit – единственные системно значимые банки (их 13), которые не находятся под блокирующими санкциями.