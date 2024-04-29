FT: западные банки уплатили в России в 2023 году в четыре раза больше налогов

Речь идет о семи крупнейших по размеру активов в России банках Европы – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. В 2023 г. их совокупная прибыль составила 3 млрд евро. Эта сумма в три раза превышает прибыль банков в 2021 г. Financial Times напоминает, что они обещали свести к минимуму свою деятельность в РФ.