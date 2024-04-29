FT: западные банки уплатили в России в 2023 году в четыре раза больше налогов
В 2023 г. продолжившие работать в России западные банки уплатили 800 млн евро налогов в бюджет страны, сообщает Financial Times. По подсчетам газеты, это в четыре раза превышает уровень до начала спецоперации.
Речь идет о семи крупнейших по размеру активов в России банках Европы – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. В 2023 г. их совокупная прибыль составила 3 млрд евро. Эта сумма в три раза превышает прибыль банков в 2021 г. Financial Times напоминает, что они обещали свести к минимуму свою деятельность в РФ.
Газета пишет, что в 2021 г. объем уплаченных ими налогов в России составил 200 млн евро.
Более половины из 800 млн евро – 464 млн – приходится на Raiffeisen Bank, утверждает газета. UniCredit уплатил 154 млн евро, ING – 20 млн евро, Commerzbank – 8 млн евро, Deutsche Bank – 16 млн евро, Intesa Sanpaolo – 27 млн евро и OTP – 90 млн евро.
В подсчетах Financial Times не учитываются американские кредитные организации, такие как Citigroup и JPMorgan, поскольку они не раскрывают информацию по РФ. По результатам подсчетов Киевской школы экономики на основе данных Банка России, американский финансовый конгломерат Citigroup в 2023 г. получил в России $149 млн прибыли и выплатил $53 млн. JPMorgan заработал $35 млн и заплатил $6,8 млн налогов.