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FT: западные банки уплатили в России в 2023 году в четыре раза больше налогов

Ведомости

В 2023 г. продолжившие работать в России западные банки уплатили 800 млн евро налогов в бюджет страны, сообщает Financial Times. По подсчетам газеты, это в четыре раза превышает уровень до начала спецоперации.

Речь идет о семи крупнейших по размеру активов в России банках Европы – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. В 2023 г. их совокупная прибыль составила 3 млрд евро. Эта сумма в три раза превышает прибыль банков в 2021 г. Financial Times напоминает, что они обещали свести к минимуму свою деятельность в РФ.

Газета пишет, что в 2021 г. объем уплаченных ими налогов в России составил 200 млн евро.

Более половины из 800 млн евро – 464 млн – приходится на Raiffeisen Bank, утверждает газета. UniCredit уплатил 154 млн евро, ING – 20 млн евро, Commerzbank – 8 млн евро, Deutsche Bank – 16 млн евро, Intesa Sanpaolo – 27 млн евро и OTP – 90 млн евро.

В подсчетах Financial Times не учитываются американские кредитные организации, такие как Citigroup и JPMorgan, поскольку они не раскрывают информацию по РФ. По результатам подсчетов Киевской школы экономики на основе данных Банка России, американский финансовый конгломерат Citigroup в 2023 г. получил в России $149 млн прибыли и выплатил $53 млн. JPMorgan заработал $35 млн и заплатил $6,8 млн налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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