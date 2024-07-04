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ЦБ РФ ожидает долю безнала на уровне 84-85% по итогам 2024 года

Ведомости

Центробанк ожидает по итогам 2024 г. долю безналичных платежей на уровне 84-85%. Такой прогноз дала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«Мы реально думаем, что по концу года это будет 84-85%. Потому что мы видим рост, и эти темпы все сохраняются», – заявила Скоробогатова.

Зампред ЦБ РФ добавила, что конкретные данные за полугодие будут озвучены позже.

Скоробогатова также высказалась о «цифровых рублях» в трансграничных расчетах. По ее словам, ЦБ РФ технически готов реализовывать такие пилоты, на данный момент порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют прорабатывается с несколькими странами.

«Говорить о сроках запуска преждевременно, но хорошо, что мы вообще эту тему начали обсуждать и вывели ее в рабочее русло с рядом стран. Я думаю, более понятно по срокам будет в следующем году», – добавила она.

19 июня Центробанк сообщил, что расплачиваться банковской картой предпочитают 75% россиян, мобильными переводами и онлайн-банками пользуются 48%. Третьим по популярности безналичным способом оплаты в ЦБ назвали Систему быстрых платежей (СБП), переводы через которую предпочитают 28% граждан РФ. В Центробанке отметили, что доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась. Число таких россиян сократилось с 27 до 24% .

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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