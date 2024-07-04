ЦБ РФ ожидает долю безнала на уровне 84-85% по итогам 2024 года
Центробанк ожидает по итогам 2024 г. долю безналичных платежей на уровне 84-85%. Такой прогноз дала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
«Мы реально думаем, что по концу года это будет 84-85%. Потому что мы видим рост, и эти темпы все сохраняются», – заявила Скоробогатова.
Зампред ЦБ РФ добавила, что конкретные данные за полугодие будут озвучены позже.
Скоробогатова также высказалась о «цифровых рублях» в трансграничных расчетах. По ее словам, ЦБ РФ технически готов реализовывать такие пилоты, на данный момент порядок взаимодействия платформ национальных цифровых валют прорабатывается с несколькими странами.
«Говорить о сроках запуска преждевременно, но хорошо, что мы вообще эту тему начали обсуждать и вывели ее в рабочее русло с рядом стран. Я думаю, более понятно по срокам будет в следующем году», – добавила она.
19 июня Центробанк сообщил, что расплачиваться банковской картой предпочитают 75% россиян, мобильными переводами и онлайн-банками пользуются 48%. Третьим по популярности безналичным способом оплаты в ЦБ назвали Систему быстрых платежей (СБП), переводы через которую предпочитают 28% граждан РФ. В Центробанке отметили, что доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчетах, за год незначительно снизилась. Число таких россиян сократилось с 27 до 24% .