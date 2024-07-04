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Набиуллина: ЦБ не ожидает дефолтов среди заемщиков

Ведомости

Банк России не ожидает дефолтов среди заемщиков, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.

«Мы не ожидаем такого роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию», – сказала она.

По словам Набиуллиной, корпорации в 2023 г. получили прибыль в 33,3 трлн руб. – это «достаточно большая прибыль и это позволяет обслуживать кредиты».

«Конечно, мы смотрим с точки зрения рисков финансовой стабильности и никаких рисков не видим», – уточнила она.

В декабре 2023 г. директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков сообщил, что просроченность долгов компаний-эмитентов облигаций оказалась меньше, чем у бизнеса, взявшего кредиты. 

Он указывал, что по итогам 11 месяцев 2023 г. объемы корпоративных облигаций с просрочкой выплаты в обращении составляют 1% (или 240 млрд руб.) от общего объема выпусков в обращении, а доля просроченной задолженности корпоративных заемщиков перед банками – 4,1%, или 2,9 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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