Набиуллина: ЦБ не ожидает дефолтов среди заемщиков
Банк России не ожидает дефолтов среди заемщиков, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.
«Мы не ожидаем такого роста количества дефолтов ни по корпоративному кредитованию, ни по облигациям корпоративным, ни по розничному кредитованию», – сказала она.
По словам Набиуллиной, корпорации в 2023 г. получили прибыль в 33,3 трлн руб. – это «достаточно большая прибыль и это позволяет обслуживать кредиты».
«Конечно, мы смотрим с точки зрения рисков финансовой стабильности и никаких рисков не видим», – уточнила она.
Он указывал, что по итогам 11 месяцев 2023 г. объемы корпоративных облигаций с просрочкой выплаты в обращении составляют 1% (или 240 млрд руб.) от общего объема выпусков в обращении, а доля просроченной задолженности корпоративных заемщиков перед банками – 4,1%, или 2,9 трлн руб.