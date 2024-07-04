Набиуллина: ЦБ не ожидает дефолтов среди заемщиков

Он указывал, что по итогам 11 месяцев 2023 г. объемы корпоративных облигаций с просрочкой выплаты в обращении составляют 1% (или 240 млрд руб.) от общего объема выпусков в обращении, а доля просроченной задолженности корпоративных заемщиков перед банками – 4,1%, или 2,9 трлн руб.