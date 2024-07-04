«Интерфакс»: «Почта России» и ВТБ обсуждают передачу доли в «Почта банке»

В начале июня также стало известно, что крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 г. Ожидается, что интеграция позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий. Кроме того, в декабре 2023 г. начался постепенный процесс перехода сети отделений банка «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в этом году в ходе интеграции планируется объединить более 250 офисов.