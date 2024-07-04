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«Интерфакс»: «Почта России» и ВТБ обсуждают передачу доли в «Почта банке»

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АО «Почта России» ведет переговоры с ВТБ о передаче ему доли в «Почта банке». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу почтового оператора.

«Почта банк» был создан в 2016 г. ВТБ и «Почтой России». В его сеть входят 25 000 точек обслуживания в 83 регионах. Большинство из них расположены на базе почтовых отделений.

«Мы действительно обсуждаем с нашим партнером – ВТБ – этот вопрос [о передаче доли], прорабатываем дальнейшую стратегию по данному проекту», – заявили в пресс-службе.

Ранее 4 июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов также сообщил агентству, что кредитная организация изучает вопрос интеграции «Почта банка» в свою структуру. По его словам, это может случиться не ранее второй половины 2025 г. Пьянов объяснил возможную интеграцию тем, что «Почта банк» не имеет полной линейки продуктов и достаточного ИТ-бюджета, что препятствует развитию растущего розничного бизнеса.

В начале июня также стало известно, что крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 г. Ожидается, что интеграция позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий. Кроме того, в декабре 2023 г. начался постепенный процесс перехода сети отделений банка «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в этом году в ходе интеграции планируется объединить более 250 офисов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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