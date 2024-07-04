«Интерфакс»: «Почта России» и ВТБ обсуждают передачу доли в «Почта банке»
«Почта банк» был создан в 2016 г. ВТБ и «Почтой России». В его сеть входят 25 000 точек обслуживания в 83 регионах. Большинство из них расположены на базе почтовых отделений.
«Мы действительно обсуждаем с нашим партнером – ВТБ – этот вопрос [о передаче доли], прорабатываем дальнейшую стратегию по данному проекту», – заявили в пресс-службе.
Ранее 4 июля первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов также сообщил агентству, что кредитная организация изучает вопрос интеграции «Почта банка» в свою структуру. По его словам, это может случиться не ранее второй половины 2025 г. Пьянов объяснил возможную интеграцию тем, что «Почта банк» не имеет полной линейки продуктов и достаточного ИТ-бюджета, что препятствует развитию растущего розничного бизнеса.
В начале июня также стало известно, что крымский РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 г. Ожидается, что интеграция позволит расширить спектр банковских услуг, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий. Кроме того, в декабре 2023 г. начался постепенный процесс перехода сети отделений банка «Открытия» под бренд ВТБ. Всего в этом году в ходе интеграции планируется объединить более 250 офисов.