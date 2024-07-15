«Коммерсант»: ФАС и Минцифры выступили против повышения тарифов для майнеров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры не согласны с инициативой Минэнерго повысить тарифы на передачу электроэнергии для майнинг-центров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы к проекту постановления правительства.
Предложения Минэнерго предусматривают увеличение тарифов на передачу электроэнергии для крупных майнеров в 5-10 раз в энергодефицитных регионах. В Минэнерго хотят заставить майнеров уезжать на другие территории.
В ФАС усмотрели в инициативе нарушение закона «Об электроэнергетике», который направлен на «обеспечение недискриминационных и стабильных условий» для любых предпринимателей. Служба считает, что с майнеров следует снимать все ограничения, когда территория перестает быть энергодефицитной.
По предположениям Минцифры, к майнерам могут отнести «необоснованно большое число потребителей». Из письма следует, что Минцифры просит более четко отделить майнеров от центров обработки данных (ЦОД), создав специальный реестр ЦОД.
Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, комментируя предложение Минэнерго, заявил, что документ предлагает создать губительные дискриминационные условия для промышленных майнеров, которые «обеспечивают страну криптоликвидностью».
В апреле в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга. Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специальный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что оборот криптовалют не будет запрещаться в России. Под запрет попадает организация оборота, то есть создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима.
В мае Безделов сообщил, что рынок майнинга криптовалют в РФ может увеличиться на 20-40% в 2024 г. По его словам, в 2023 г. рынок майнинга в стране увеличился вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г.