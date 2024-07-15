Bloomberg: доллар вырос, а казначейские облигации упали после стрельбы в Трампа
Доллар укрепился по отношению к остальным валютам «Группы 10», а казначейские облигации упали, так как инвесторы увеличили ставки на победу бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США после покушения. Об этом сообщает Bloomberg.
При этом мексиканский песо стал ниже, а биткойн, по данным Reuters, вырос на 8,6% до $62 508, достигнув двухнедельного максимума в $62 698 ранее в ходе сессии и увеличившись с начала года на 47%. Что касается доходности 10-летних казначейских облигаций, то она увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,24%.
По мнению автора материала, изменения отражают ставки на перспективы того, что возвращение республиканцев в Белый дом приведет к смягчению фискальной политики и повышению тарифов, что, по общему мнению, благоприятно скажется на долларе и ослабит казначейские облигации.
14 июля Bloomberg писал, что инвесторы могут обратить внимание на сделки, наиболее связанные с шансами Трампа на победу на выборах президента США после покушения.
Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.