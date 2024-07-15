Bloomberg: доллар вырос, а казначейские облигации упали после стрельбы в Трампа

При этом мексиканский песо стал ниже, а биткойн, по данным Reuters, вырос на 8,6% до $62 508, достигнув двухнедельного максимума в $62 698 ранее в ходе сессии и увеличившись с начала года на 47%. Что касается доходности 10-летних казначейских облигаций, то она увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,24%.