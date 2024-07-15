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Bloomberg: доллар вырос, а казначейские облигации упали после стрельбы в Трампа

Ведомости

Доллар укрепился по отношению к остальным валютам «Группы 10», а казначейские облигации упали, так как инвесторы увеличили ставки на победу бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США после покушения. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом мексиканский песо стал ниже, а биткойн, по данным Reuters, вырос на 8,6% до $62 508, достигнув двухнедельного максимума в $62 698 ранее в ходе сессии и увеличившись с начала года на 47%. Что касается доходности 10-летних казначейских облигаций, то она увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,24%.

По мнению автора материала, изменения отражают ставки на перспективы того, что возвращение республиканцев в Белый дом приведет к смягчению фискальной политики и повышению тарифов, что, по общему мнению, благоприятно скажется на долларе и ослабит казначейские облигации.

14 июля Bloomberg писал, что инвесторы могут обратить внимание на сделки, наиболее связанные с шансами Трампа на победу на выборах президента США после покушения.

Вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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