WP: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили еще одно подозрительное устройство

Вечером 13 июля Трамп был ранен в ухо на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Погибли двое, в том числе сам стрелок.