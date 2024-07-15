WP: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили еще одно подозрительное устройство
Силовики нашли в доме Томаса Мэтью Крукса, который предположительно стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа, «подозрительное устройство». Об этом сообщает The Washington Post.
14 июля взрывное устройство обнаружили в автомобиле предполагаемого стрелка. Машина была припаркована возле места проведения предвыборного выступления политика в Батлере (штат Пенсильвания), передавала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Вечером 13 июля Трамп был ранен в ухо на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Погибли двое, в том числе сам стрелок.
Сообщалось, что Крукс работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел парк (Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center). Пока следствие не выявило никаких связей между ним и террористическими организациями или иностранными государствами. Супруга экс-президента Мелания Трамп назвала стрелявшего в ее мужа монстром.