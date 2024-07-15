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WP: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили еще одно подозрительное устройство

Ведомости

Силовики нашли в доме Томаса Мэтью Крукса, который предположительно стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа, «подозрительное устройство». Об этом сообщает The Washington Post.

14 июля взрывное устройство обнаружили в автомобиле предполагаемого стрелка. Машина была припаркована возле места проведения предвыборного выступления политика в Батлере (штат Пенсильвания), передавала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Вечером 13 июля Трамп был ранен в ухо на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Погибли двое, в том числе сам стрелок.

Сообщалось, что Крукс работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел парк (Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center). Пока следствие не выявило никаких связей между ним и террористическими организациями или иностранными государствами. Супруга экс-президента Мелания Трамп назвала стрелявшего в ее мужа монстром.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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