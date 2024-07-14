WSJ: в машине стрелявшего в Трампа обнаружили взрывное устройство
В автомобиле предполагаемого нападавшего на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывное устройство, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Машина Томаса Мэтью Крукса, который, как предполагается, стрелял в Трампа, была припаркована возле места проведения митинга политика в Батлере штата Пенсильвания, говорится в публикации.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Подозреваемый был застрелен агентами Секретной службы.
Секретная служба США опровергла появившуюся в СМИ информацию об отказе усилить охрану Трампа. О том, что команда политика просила перед мероприятием предоставить ему дополнительную защиту, сообщала газета The New York Post.