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Мелания Трамп назвала стрелявшего в ее мужа монстром

Ведомости

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа является монстром. Об этом заявила супруга бывшего главы государства Мелания Трамп.

«Когда я увидела, как пуля задела моего мужа, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона [сына Дональда и Мелании] находится на пороге разрушительных перемен», – говорится в заявлении, опубликованном в X.

Мелания назвала стрелка «монстром», который считал Трампа  «бесчеловечной политической машиной». Супруга кандидата в президенты выразила соболезнования семье погибшего сторонника Трампа.

Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. При атаке погибли два человека, в том числе сам стрелок.

ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Подозреваемый был застрелен агентами Секретной службы. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что в автомобиле предполагаемого нападавшего на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывное устройство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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