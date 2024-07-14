Мелания Трамп назвала стрелявшего в ее мужа монстром
Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа является монстром. Об этом заявила супруга бывшего главы государства Мелания Трамп.
«Когда я увидела, как пуля задела моего мужа, я поняла, что моя жизнь и жизнь Бэррона [сына Дональда и Мелании] находится на пороге разрушительных перемен», – говорится в заявлении, опубликованном в X.
Мелания назвала стрелка «монстром», который считал Трампа «бесчеловечной политической машиной». Супруга кандидата в президенты выразила соболезнования семье погибшего сторонника Трампа.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. При атаке погибли два человека, в том числе сам стрелок.
ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, покушение совершил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он стрелял в политика с крыши здания. Подозреваемый был застрелен агентами Секретной службы. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что в автомобиле предполагаемого нападавшего на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывное устройство.