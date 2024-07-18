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РБК: СК возбудил дело об обмане робота на торгах иностранными акциями

Ведомости

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции путем обмана торгового робота, пишет РБК. Издание ознакомилось с копией обвинительного заключения, его подлинность подтвердили два источника.

По данным следствия, как минимум два инвестора – Зинченко и Кулешов – проводили фиктивные сделки, используя счета во «Фридом Финанс» и еще одной неустановленной финансовой организации. Они закупали низколиквидные американские бумаги по заниженной цене, а затем продавали их по повышенной. С февраля по май 2022 г. инвесторы на обмане алгоритма заработали 154,6 млн руб.

Торговый робот принадлежал финансовой компании W-Empirical Holding Corp. Согласно договору с брокером «Фридом Финанс», она выступала в качестве маркетмейкера – участника, который поддерживает торговлю финансовыми инструментами в активном состоянии. Из 154,6 млн руб. инвесторам удалось вывести около 58,56 млн руб. «Фридом Финанс» заблокировал 96,05 млн руб. из-за начала разбирательства. Возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество, совершенное организованной группой лиц.

В апреле Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Схема может выглядеть так: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. Затем юрлицо по договору купли-продажи без оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит бумаги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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