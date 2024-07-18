РБК: СК возбудил дело об обмане робота на торгах иностранными акциями
По данным следствия, как минимум два инвестора – Зинченко и Кулешов – проводили фиктивные сделки, используя счета во «Фридом Финанс» и еще одной неустановленной финансовой организации. Они закупали низколиквидные американские бумаги по заниженной цене, а затем продавали их по повышенной. С февраля по май 2022 г. инвесторы на обмане алгоритма заработали 154,6 млн руб.
Торговый робот принадлежал финансовой компании W-Empirical Holding Corp. Согласно договору с брокером «Фридом Финанс», она выступала в качестве маркетмейкера – участника, который поддерживает торговлю финансовыми инструментами в активном состоянии. Из 154,6 млн руб. инвесторам удалось вывести около 58,56 млн руб. «Фридом Финанс» заблокировал 96,05 млн руб. из-за начала разбирательства. Возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 159 УК – мошенничество, совершенное организованной группой лиц.
В апреле Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Схема может выглядеть так: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. Затем юрлицо по договору купли-продажи без оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит бумаги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.