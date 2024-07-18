РБК: СК возбудил дело об обмане робота на торгах иностранными акциями

В апреле Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Схема может выглядеть так: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. Затем юрлицо по договору купли-продажи без оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит бумаги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.