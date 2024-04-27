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Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания денег через ее инфраструктуру

Метод включает разгон стоимости бумаг, а прибегать к нему могут незаконные криптообменники
Артем Кульша
Схема, о которой рассказала Мосбиржа, включает разгон стоимости бумаг, а прибегать к ней могут незаконные криптообменники/ Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Ее описала 25 апреля управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова на заседании Международного совета комплаенса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Схема может выглядеть так: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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