Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания денег через ее инфраструктуру

Мосбиржа раскрыла возможную схему отмывания денег через ее инфраструктуруМетод включает разгон стоимости бумаг, а прибегать к нему могут незаконные криптообменники
Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Ее описала 25 апреля управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса компании Ирина Грекова на заседании Международного совета комплаенса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Схема может выглядеть так: юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.