Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц
Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов с 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Такое решение связано с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), из-за которого Райффайзенбанк вынужден снижать объем операций в России. Подчеркивается, что действующие брокерские счета обслуживаются как обычно.
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) заявила о планах сократить присутствие в России после начала российской спецоперации на Украине. В марте 2023 г. на фоне давления европейского и американского регуляторов группа сообщила о проработке двух сценариев: продажа «дочки» или вывод актива из состава группы. В апреле 2024 г. ЕЦБ направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно предписанию, Райффайзенбанк обязан сократить свой кредитный портфель в России на 65% к 2026 г. (на конец первого полугодия он составлял 5,85 млрд евро).
30 июля генеральный директор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранении за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием. Для сделки необходимо одобрение пяти регуляторов, включая Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).