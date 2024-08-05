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Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц

Ведомости

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов с 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Такое решение связано с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), из-за которого Райффайзенбанк вынужден снижать объем операций в России. Подчеркивается, что действующие брокерские счета обслуживаются как обычно.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) заявила о планах сократить присутствие в России после начала российской спецоперации на Украине. В марте 2023 г. на фоне давления европейского и американского регуляторов группа сообщила о проработке двух сценариев: продажа «дочки» или вывод актива из состава группы. В апреле 2024 г. ЕЦБ направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно предписанию, Райффайзенбанк обязан сократить свой кредитный портфель в России на 65% к 2026 г. (на конец первого полугодия он составлял 5,85 млрд евро).

30 июля генеральный директор группы Йохан Штробль назвал продажу 60% бизнеса в России и сохранении за RBI оставшихся 40% наиболее вероятным сценарием. Для сделки необходимо одобрение пяти регуляторов, включая Банк России, правительство РФ, ЕЦБ, австрийский банковский регулятор (FSMA) и Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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