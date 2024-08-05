Райффайзенбанк приостановил открытие новых брокерских счетов для физлиц

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) заявила о планах сократить присутствие в России после начала российской спецоперации на Украине. В марте 2023 г. на фоне давления европейского и американского регуляторов группа сообщила о проработке двух сценариев: продажа «дочки» или вывод актива из состава группы. В апреле 2024 г. ЕЦБ направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно предписанию, Райффайзенбанк обязан сократить свой кредитный портфель в России на 65% к 2026 г. (на конец первого полугодия он составлял 5,85 млрд евро).