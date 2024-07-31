Raiffeisenbank и UniCredit определились с планами ухода из России

Raiffeisenbank и UniCredit определились с планами ухода из РоссииСворачивание бизнеса их «дочками» приведет к еще большей концентрации банковского бизнеса
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) 30 июля раскрыла целевую бизнес-модель российского Райффайзенбанка на пути сокращения бизнеса в России. Заявления по сворачиванию российского бизнеса раскрыла на прошлой неделе итальянская группа UniCredit, которой принадлежит «Юникредит банк».
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