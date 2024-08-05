ВТБ повысит ставки по рыночным программам ипотеки с 6 августа
ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночным программам ипотеки, сообщил представитель банка. Изменения связаны с резким увеличением ключевой ставки Банка России на последнем заседании.
Повышение составит от 0,5 до 1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов. Кредиты на покупку квартир будут доступны от 20,5% годовых. Минимальную ставку банк будет предлагать будущим зарплатным клиентам. При этом должны быть соблюдены следующие условия – комплексное страхование, подтверждение дохода и занятости, первый взнос от 30% и крупный размер кредита.
Заемщики, которым была одобрена заявка до 5 августа, могут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 16 августа включительно. Одновременно ВТБ увеличит дисконты для зарплатных клиентов. Ставки по госпрограммам банк оставит без изменений. В банке также не исключили изменений в ипотечных программах других игроков, в результате чего средние ставки по рыночной ипотеке превысят 20%.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. ЦБ также резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. Согласно прогнозу, с 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%.