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ВТБ повысит ставки по рыночным программам ипотеки с 6 августа

Ведомости

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночным программам ипотеки, сообщил представитель банка. Изменения связаны с резким увеличением ключевой ставки Банка России на последнем заседании.

Повышение составит от 0,5 до 1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов. Кредиты на покупку квартир будут доступны от 20,5% годовых. Минимальную ставку банк будет предлагать будущим зарплатным клиентам. При этом должны быть соблюдены следующие условия – комплексное страхование, подтверждение дохода и занятости, первый взнос от 30% и крупный размер кредита.

Заемщики, которым была одобрена заявка до 5 августа, могут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 16 августа включительно. Одновременно ВТБ увеличит дисконты для зарплатных клиентов. Ставки по госпрограммам банк оставит без изменений. В банке также не исключили изменений в ипотечных программах других игроков, в результате чего средние ставки по рыночной ипотеке превысят 20%.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. ЦБ также резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. Согласно прогнозу, с 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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