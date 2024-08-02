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В ВТБ спрогнозировали падение выдачи ипотечных кредитов на 42%

Ведомости

По итогам этого года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится до 4,6 трлн руб., что будет меньше на 42% по сравнению с 2023 г. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы», – пояснил Горшков.

По его словам, объем выдачи в 4,6 трлн руб. будет сопоставим с результатами 2022 г. Горшков добавил, что раньше выдача ипотеки зависела от сезона, но с конца 2023 г. клиенты активизировали спрос в преддверии решений Банка России по ключевой ставке.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Регулятор также резко повысил прогноз инфляции по итогам года до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. 30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации сообщила, что по мере снижения инфляции ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, пойдут вниз. Это цель проводимой регулятором политики, добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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