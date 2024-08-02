В ВТБ спрогнозировали падение выдачи ипотечных кредитов на 42%
По итогам этого года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится до 4,6 трлн руб., что будет меньше на 42% по сравнению с 2023 г. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией "семейной" программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы», – пояснил Горшков.
По его словам, объем выдачи в 4,6 трлн руб. будет сопоставим с результатами 2022 г. Горшков добавил, что раньше выдача ипотеки зависела от сезона, но с конца 2023 г. клиенты активизировали спрос в преддверии решений Банка России по ключевой ставке.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Регулятор также резко повысил прогноз инфляции по итогам года до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. 30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации сообщила, что по мере снижения инфляции ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, пойдут вниз. Это цель проводимой регулятором политики, добавила она.