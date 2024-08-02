В ВТБ спрогнозировали падение выдачи ипотечных кредитов на 42%

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Регулятор также резко повысил прогноз инфляции по итогам года до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. 30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации сообщила, что по мере снижения инфляции ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, пойдут вниз. Это цель проводимой регулятором политики, добавила она.