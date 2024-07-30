Набиуллина назвала неизбежным период высоких ставок в России
В России неизбежен период высоких ставок, поскольку без них невозможно снизить инфляцию. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
«На нашем пути не избежать периода высоких ставок. И всех волнует, как его пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста», – сказала она. Набиуллина подчеркнула, что снижение инфляции направлено на людей, чьи небольшие доходы не поспевают за инфляцией. По ее словам, для них проводимая политика – это вопрос, смогут ли они прокормить себя и свою семью.
Глава ЦБ добавила, что по мере снижения инфляции ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, пойдут вниз. Это цель проводимой регулятором политики. Набиуллина напомнила, что в период пандемии коронавируса ставки по ипотеке снижались – в то время инфляция была на целевом уровне.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. ЦБ также резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. Согласно прогнозу, с 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%.