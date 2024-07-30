Набиуллина назвала неизбежным период высоких ставок в России

«На нашем пути не избежать периода высоких ставок. И всех волнует, как его пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста», – сказала она. Набиуллина подчеркнула, что снижение инфляции направлено на людей, чьи небольшие доходы не поспевают за инфляцией. По ее словам, для них проводимая политика – это вопрос, смогут ли они прокормить себя и свою семью.