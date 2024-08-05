Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. ЦБ также резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. Согласно прогнозу, с 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%.