Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа
Сбербанк повысит ставки по рыночной ипотеке с 6 августа, минимальная составит 20%, сообщили в пресс-службе банка.
«Минимальный размер процентной ставки в Сбере на вторичном рынке составит 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ставки увеличат на 0,3 п.п. при размере первоначального взноса до 30%. На 0,8 п.п. увеличатся ставки при размере первоначального взноса более 30% по программам «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья», «Гараж», «Акция для застройщиков» и «Коммерческая недвижимость». В зависимости от программы ставки также возрастут на 0,6 п.п., 1,1 п.п. и 2 п.п.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. ЦБ также резко повысил прогноз инфляции по итогам 2024 г. до 6,5–7% с прежних 4,3-4,8%. Согласно прогнозу, с 2025 г. инфляция вернется к 4-4,5% и затем будет держаться у цели в 4%.