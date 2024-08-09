Ставки по потребкредитам выросли на 2 процентных пункта после повышения ключевой

После повышения ключевой ставки до 18% девять крупных банков подняли ставки по потребкредитам, среди них – Газпромбанк, «Дом.рф», «Центр-инвест», «Зенит» и Транскапиталбанк. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%. При этом аналитики в разговоре с изданием сообщили, что на самом деле ставки по ссудам варьируются в диапазоне от 30-35% годовых. Для того чтобы получить кредит под низкий процент, банки часто требуют от граждан выполнить дополнительные условия.