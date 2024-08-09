Ставки по потребкредитам выросли на 2 процентных пункта после повышения ключевой
Ставки по потребкредитам в среднем выросли на 2 п. п. после повышения ключевой ставки, при этом проценты по ссудам выше, чем указывается на сайтах банков. Об этом пишут «Известия».
После повышения ключевой ставки до 18% девять крупных банков подняли ставки по потребкредитам, среди них – Газпромбанк, «Дом.рф», «Центр-инвест», «Зенит» и Транскапиталбанк. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%. При этом аналитики в разговоре с изданием сообщили, что на самом деле ставки по ссудам варьируются в диапазоне от 30-35% годовых. Для того чтобы получить кредит под низкий процент, банки часто требуют от граждан выполнить дополнительные условия.
«Известия» также проанализировали диапазоны полной стоимости кредита (ПСК) у 15 крупнейших российских банков. Минимальный средний показатель составляет 19%, а максимальный средний – 40%. В публикации отмечается, что в некоторых случаях максимальная ПСК доходит до 60%.
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку 26 июля. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. В августе стало известно, что на фоне роста объема кредитования физлиц выросло количество заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов. С января по июнь 2024 г. о предоставлении потребительских каникул у банков попросили 180 900 заемщиков против 116 800 в прошлом году.