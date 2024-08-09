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Ставки по потребкредитам выросли на 2 процентных пункта после повышения ключевой

Ведомости

Ставки по потребкредитам в среднем выросли на 2 п. п. после повышения ключевой ставки, при этом проценты по ссудам выше, чем указывается на сайтах банков. Об этом пишут «Известия».

После повышения ключевой ставки до 18% девять крупных банков подняли ставки по потребкредитам, среди них – Газпромбанк, «Дом.рф», «Центр-инвест», «Зенит» и Транскапиталбанк. Теперь минимальная ставка без учета страховки начинается с 19% и доходит до 28%. При этом аналитики в разговоре с изданием сообщили, что на самом деле ставки по ссудам варьируются в диапазоне от 30-35% годовых. Для того чтобы получить кредит под низкий процент, банки часто требуют от граждан выполнить дополнительные условия.

«Известия» также проанализировали диапазоны полной стоимости кредита (ПСК) у 15 крупнейших российских банков. Минимальный средний показатель составляет 19%, а максимальный средний – 40%. В публикации отмечается, что в некоторых случаях максимальная ПСК доходит до 60%.

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку 26 июля. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. В августе стало известно, что на фоне роста объема кредитования физлиц выросло количество заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов. С января по июнь 2024 г. о предоставлении потребительских каникул у банков попросили 180 900 заемщиков против 116 800 в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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