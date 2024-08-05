Число заявок на реструктуризацию потребкредитов превысило показатель 2023 года
С января по июнь 2024 г. о предоставлении потребительских каникул у банков попросили 180 900 заемщиков против 116 800 в прошлом году. За ипотечными каникулами в этом году обратилось 8600 человек, тогда как в прошлом году – 6400. Всего с января по июнь банки получили 1,67 млн заявлений об изменении условий кредитных договоров, в том числе 1,48 млн заявлений по собственным программам банков.
Согласно документу, дополнительным фактором роста количества заявлений стало увеличение с 1 января 2024 г. максимального размера кредита с 300 000 до 450 000 руб., в отношении которого заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода. Во II квартале число заявок по сравнению с первым кварталом выросло примерно на 21% до 915 000.
За первое полугодие банки провели 497 000 реструктуризаций кредитов физлиц на 262,9 млрд руб. Резко упал процент одобрения кредитных каникул для физических лиц. В 2024 г. по потребительским кредитам он составил 7,6% (14 000), а в прошлом году находился на уровне 35,7%. По ипотечным каникулам процент одобрения снизился с 51% в 2023 г. до 37% в первом полугодии этого года.
30 июля депутаты Госдумы внесли законопроект, предполагающий возможность кредитных каникул для самозанятых.
Согласно пояснительной записке, заемщики – субъекты малого и среднего предпринимательства смогут обратиться к кредиторам с требованием о предоставлении льготного периода по кредитам и займам. Предполагается, что изменения помогут снизить риски дефолтов заемщиков и будут способствовать финансовой устойчивости кредиторов.