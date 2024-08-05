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Число заявок на реструктуризацию потребкредитов превысило показатель 2023 года

Ведомости

Количество заявок на реструктуризацию потребительских и ипотечных кредитов в первом полугодии этого года превысило показатель за 2023 г. на фоне роста объема кредитования физических лиц. При этом доля одобренных заявок уменьшилась, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллютень Банка России.

С января по июнь 2024 г. о предоставлении потребительских каникул у банков попросили 180 900 заемщиков против 116 800 в прошлом году. За ипотечными каникулами в этом году обратилось 8600 человек, тогда как в прошлом году – 6400. Всего с января по июнь банки получили 1,67 млн заявлений об изменении условий кредитных договоров, в том числе 1,48 млн заявлений по собственным программам банков. 

Согласно документу, дополнительным фактором роста количества заявлений стало увеличение с 1 января 2024 г. максимального размера кредита с 300 000 до 450 000 руб., в отношении которого заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода. Во II квартале число заявок по сравнению с первым кварталом выросло примерно на 21% до 915 000.

За первое полугодие банки провели 497 000 реструктуризаций кредитов физлиц на 262,9 млрд руб. Резко упал процент одобрения кредитных каникул для физических лиц. В 2024 г. по потребительским кредитам он составил 7,6% (14 000), а в прошлом году находился на уровне 35,7%. По ипотечным каникулам процент одобрения снизился с 51% в 2023 г. до 37% в первом полугодии этого года.

30 июля депутаты Госдумы внесли законопроект, предполагающий возможность кредитных каникул для самозанятых.

Согласно пояснительной записке, заемщики – субъекты малого и среднего предпринимательства смогут обратиться к кредиторам с требованием о предоставлении льготного периода по кредитам и займам. Предполагается, что изменения помогут снизить риски дефолтов заемщиков и будут способствовать финансовой устойчивости кредиторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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