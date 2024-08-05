Число заявок на реструктуризацию потребкредитов превысило показатель 2023 года

С января по июнь 2024 г. о предоставлении потребительских каникул у банков попросили 180 900 заемщиков против 116 800 в прошлом году. За ипотечными каникулами в этом году обратилось 8600 человек, тогда как в прошлом году – 6400. Всего с января по июнь банки получили 1,67 млн заявлений об изменении условий кредитных договоров, в том числе 1,48 млн заявлений по собственным программам банков.