В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для самозанятых
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предполагающий возможность кредитных каникул для самозанятых. Карточка проекта появилась на сайте думской базы.
Среди авторов законопроекта – председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков от партии «Справедливая Россия», зампред комитета Аркадий Свистунов от ЛДПР, а также депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Макаров. Проект разработан по поручению президента России Владимира Путина по результатам его послания Федеральному собранию в феврале этого года.
Согласно пояснительной записке, заемщики – субъекты малого и среднего предпринимательства смогут обратиться к кредиторам с требованием о предоставлении льготного периода по кредитам и займам. Предполагается, что изменения помогут снизить риски дефолтов заемщиков и будут способствовать финансовой устойчивости кредиторов.
Кредитные каникулы будут предоставляться по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований. В течение каникул кредитор начисляет проценты за пользование займом, а заемщик погашает только начисляемые проценты. Он не обязан вносить платежи в полном объеме. Для всех предприятий и самозанятых действует следующее условие: льготный период возможно получить не чаще, чем раз в пять лет.
Максимальный размер кредита, по которому заемщик может попросить льготный период, установит правительство России. До установления порога максимальный размер кредита или займа, по которому могут предоставить кредитные каникулы, для микропредприятий составит 60 млн руб., для малых предприятий – 400 млн руб., а для среднего бизнеса – 1 млрд руб. Для самозанятых порог устанавливается на уровне 10 млн руб.
В феврале Путин предложил дать «некрупному бизнесу» право на кредитные каникулы раз в пять лет. До этого кредитные каникулы вводились в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19. Граждане и бизнес могли воспользоваться мерой поддержки в случае снижения дохода на 30% и более. Затем в условиях санкций меру продлевали несколько раз.