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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для самозанятых

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предполагающий возможность кредитных каникул для самозанятых. Карточка проекта появилась на сайте думской базы.

Среди авторов законопроекта – председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков от партии «Справедливая Россия», зампред комитета Аркадий Свистунов от ЛДПР, а также депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Макаров. Проект разработан по поручению президента России Владимира Путина по результатам его послания Федеральному собранию в феврале этого года.

Согласно пояснительной записке, заемщики – субъекты малого и среднего предпринимательства смогут обратиться к кредиторам с требованием о предоставлении льготного периода по кредитам и займам. Предполагается, что изменения помогут снизить риски дефолтов заемщиков и будут способствовать финансовой устойчивости кредиторов.

Кредитные каникулы будут предоставляться по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований. В течение каникул кредитор начисляет проценты за пользование займом, а заемщик погашает только начисляемые проценты. Он не обязан вносить платежи в полном объеме. Для всех предприятий и самозанятых действует следующее условие: льготный период возможно получить не чаще, чем раз в пять лет.

Максимальный размер кредита, по которому заемщик может попросить льготный период, установит правительство России. До установления порога максимальный размер кредита или займа, по которому могут предоставить кредитные каникулы, для микропредприятий составит 60 млн руб., для малых предприятий – 400 млн руб., а для среднего бизнеса – 1 млрд руб. Для самозанятых порог устанавливается на уровне 10 млн руб.

В феврале Путин предложил дать «некрупному бизнесу» право на кредитные каникулы раз в пять лет. До этого кредитные каникулы вводились в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19. Граждане и бизнес могли воспользоваться мерой поддержки в случае снижения дохода на 30% и более. Затем в условиях санкций меру продлевали несколько раз. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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