В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для самозанятых

Кредитные каникулы будут предоставляться по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований. В течение каникул кредитор начисляет проценты за пользование займом, а заемщик погашает только начисляемые проценты. Он не обязан вносить платежи в полном объеме. Для всех предприятий и самозанятых действует следующее условие: льготный период возможно получить не чаще, чем раз в пять лет.