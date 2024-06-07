Меры ЦБ не привели к снижению объемов кредитования граждан

В конце мая главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников рассказал, что в России появился новый средний класс на фоне сильного потребления и роста зарплат, особенно в таких отраслях, как обработка, IT и строительство. По его словам, если в целом по стране средний рост заработных плат составляет 16–18% год к году, то в этих трех группах – 25–27%. При этом «огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», заявил Матовников. Он также отметил, что появление нового среднего класса стало одной из причин, почему меры ЦБ по охлаждению кредитования не сработали: «На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, и это произошло в регионах, в некоторых отраслях, где людям 30 лет недоплачивали, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса».