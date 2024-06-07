Меры ЦБ не привели к снижению объемов кредитования граждан

Меры ЦБ не привели к снижению объемов кредитования гражданБанки стали выдавать больше ссуд заемщикам с высокими доходами, призналась Набиуллина
Предпринятые ЦБ меры по охлаждению потребительского кредитования не привели к сокращению выдач, потому что банки переключились на заемщиков с более высоким доходом, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина 6 июня в ходе пленарной дискуссии ПМЭФа. «У банков есть капитал, у людей растут доходы, и банки очень легко переключились как раз на категорию людей с высокими доходами», – констатировала она.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, выступавший модератором дискуссии, напомнил Набиуллиной, что в 2019 г. она связывала рост кредитования с тем, что люди активно берут заемные средства «не от хорошей жизни» и потому, что у них низкие доходы. Но в апреле этого года глава ЦБ называла рост доходов причиной наращивания потребительского кредитования в условиях высоких ставок, сказал он.
«Это парадокс, но действительно люди берут кредиты от плохой жизни, от безысходности, когда не хватает доходов, и от хорошей жизни тоже – от того, что за счет будущих доходов, в которых они уверены, они могут профинансировать улучшение жизни сейчас», – ответила на это Набиуллина.
В мае банки выдали гражданам кредитов почти на 1,5 трлн руб., что больше апрельских показателей на 11,72%, следует из предварительных данных аналитической компании Frank RG. Рост объема выдач зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (в точке продаж). Больше всего выросли выдачи ипотеки – граждане взяли 126 900 кредитов на 539,2 млрд руб. (+16% по количеству и +18% по объему к апрелю). Также в последний месяц весны банки выдали 163 700 автокредитов на 229,6 млрд руб. (+9 и +11% соответственно), а также чуть более 3,4 млн кредитов наличными на 659,9 млрд руб. – рост на 8% по обоим показателям.
Какие меры есть у ЦБ
В начале прошлого года ЦБ впервые ввел макропруденциальные лимиты (МПЛ), призванные количественно ограничить выдачи необеспеченных ссуд. По словам Набиуллиной, таким образом регулятор боролся с закредитованностью граждан и хотел, чтобы «люди не попадали в кредитную кабалу, когда их будущих доходов не будет хватать на обслуживание кредита». И в этом плане меры сработали, призналась она: доля таких заемщиков сокращается.
Доля ссуд, которые банки предоставляют заемщикам с ПДН (показатель долговой нагрузки, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) более 50%, снизилась с момента введения МПЛ с 64% в IV квартале 2022 г. до 34% в I квартале 2024 г. При этом по кредитам наличными эта доля снизилась с 67 до 25%, а по кредитным картам – с 59 до 43%.
Также ЦБ в борьбе с закредитованностью граждан применяет макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам и автокредитам. Надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида кредита – чем они выше, тем больше запаса капитала требуется. Помимо ограничения долговой нагрузки граждан мера направлена на накопление буфера капитала, который может быть использован банками в будущем, и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам, говорится в сообщении ЦБ.
Почему не сработали
В конце мая главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников рассказал, что в России появился новый средний класс на фоне сильного потребления и роста зарплат, особенно в таких отраслях, как обработка, IT и строительство. По его словам, если в целом по стране средний рост заработных плат составляет 16–18% год к году, то в этих трех группах – 25–27%. При этом «огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», заявил Матовников. Он также отметил, что появление нового среднего класса стало одной из причин, почему меры ЦБ по охлаждению кредитования не сработали: «На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, и это произошло в регионах, в некоторых отраслях, где людям 30 лет недоплачивали, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса».
Основная проблема мер, призванных охладить перегретые сегменты розничного кредитования, состоит в том, что их потенциально действенные итерации вводятся не как превентивная мера, а как контрмера на наблюдаемые ухудшения долговой нагрузки населения и прочие дисбалансы, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Макропруденциальные лимиты и надбавки могли бы существенно замедлить кредитование и предотвратить высокую закредитованность, если бы они были введены в 2021 г. как реакция на начавшийся в 2020 г. бурный рост розничного кредитования, считает он. А сейчас поступательное ужесточение лимитов и надбавок с лагом относительно реального роста закредитованности уже не имеет выраженного эффекта, констатирует Беликов.
Меры ЦБ сыграли важную роль в ограничении выдач закредитованным заемщикам, возражает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Сейчас же из-за роста зарплат расширяется база клиентов с более высокими доходами, поэтому рост кредитования граждан с низкой и умеренной долговой нагрузкой выглядит вполне здоровым и не требует дополнительного охлаждения, считает он.
ЦБ стремится разными методами охладить кредитование в том числе для того, чтобы не пришлось слишком резко увеличивать ключевую ставку, говорит старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. Поэтому наилучшими мерами для этого он видит дальнейшее ужесточение макропруденциальных лимитов и надбавок.
После ужесточения условий и сворачивания в конце июня одной из ключевых льготных ипотечных программ (льготная ипотека под 8%) произойдет сокращение спроса на кредитные продукты, полагает заместитель председателя правления «Абсолют банка» Антон Павлов. По его словам, оценить эффективность этих мер можно будет уже в III квартале.
Наиболее вероятно, что рынок затормозит самостоятельно по мере исчерпания платежеспособного спроса, отмечает Беликов, скорее всего, это будет наблюдаться во втором полугодии 2024 г.