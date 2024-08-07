ЦБ назвал аргументы за повышение ставки до 20% на прошедшем заседании

Первый аргумент «за» – устойчивые показатели инфляции уже продолжительное время находятся на уровнях, заметно превышающих целевые 4%. Во II квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во II квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% кварталом ранее. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9% к 22 июля. В результате, как сочли некоторые участники дискуссии в ЦБ, растет адаптивность инфляционных ожиданий, а текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, негативно влияя на перспективы ее роста. Поэтому очень значительный шаг в июле позволил бы в более сжатые сроки решительно замедлить текущий рост цен и снизить инфляционные ожидания (они в июле впервые с января превысили 12%), что необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 г.