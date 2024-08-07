ЦБ назвал аргументы за повышение ставки до 20% на прошедшем заседании

ЦБ назвал аргументы за повышение ставки до 20% на прошедшем заседанииНо их оказалось недостаточно, чтобы совет директоров выбрал это решение
На заседании 26 июля совет директоров Банка России обсуждал два основных варианта решения по ключевой ставке – увеличить ее на 200 б. п. до 18% и дать жесткий сигнал о возможности ее повышения в дальнейшем или же сделать ставку сразу 19-20%, но без сигнала о ее траектории, говорится в опубликованном 7 августа резюме обсуждения. По итогам дискуссии ЦБ повысил ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Банк России указал на необходимость поддержания более жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее.
Некоторые участники дискуссии привели несколько факторов за повышение ставки сразу до 19-20%.
Первый аргумент «за» – устойчивые показатели инфляции уже продолжительное время находятся на уровнях, заметно превышающих целевые 4%. Во II квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во II квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% кварталом ранее. Годовая инфляция увеличилась с 8,6% в июне до 9% к 22 июля. В результате, как сочли некоторые участники дискуссии в ЦБ, растет адаптивность инфляционных ожиданий, а текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, негативно влияя на перспективы ее роста. Поэтому очень значительный шаг в июле позволил бы в более сжатые сроки решительно замедлить текущий рост цен и снизить инфляционные ожидания (они в июле впервые с января превысили 12%), что необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 г.
Вторым аргументом за рост ставки до 19-20% стали некоторые признаки замедления роста экономической активности в июне - июле при ускорении текущего роста цен, которые могут отражать исчерпание доступности факторов производства. Последнее в особенности касается ситуации на рынке труда, отмечается в документе ЦБ: в этих условиях инфляция может еще сильнее реагировать на перегретый внутренний спрос, требуя значительной реакции со стороны денежно-кредитной политики. Рост российского ВВП замедлился до 3% год к году в июне, что соответствует и более слабой динамике промпроизводства, которое выросло только на 1,9% год к году. При этом в июне безработица составила 2,4%, в очередной раз обновив исторический минимум.
Третий аргумент – повышение оценки нейтральной ставки (долгосрочная ставка, при которой инфляция стабильна) на 150 б. п. до 7,5–8,5% годовых. Это может означать, что значимое дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий произойдет только при более значительном шаге по ключевой ставке в июле, говорится в резюме ЦБ.
Наконец, как сочли некоторые участники дискуссии, отсутствие направленного сигнала позволит минимизировать риски чрезмерного ужесточения денежно-кредитных условий, учитывая в том числе прогнозную траекторию ключевой ставки. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, в 2024 г. ключевая ставка будет находиться в диапазоне 16,9–17,4% годовых, в том числе с 29 июля до конца года – 18–19,4%. В 2025 г. она ожидается в диапазоне 14–16%, в 2026 г. – 10–11%, а в 2027 г. выйдет на нейтральный уровень.
«За» рост ставки до 18% также было несколько аргументов.
Во-первых, возвращение инфляции к цели в 2025 г. хоть и требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий, необходимо аккуратно оценивать устойчивые тенденции в динамике цен, учитывая значительное влияние на них разовых факторов в последние месяцы.
Во-вторых, ужесточение ценовых условий с июньского решения по ключевой ставке еще не отразилось на кредитной и сберегательной активности. В этой связи, как сочли приверженцы шага в 200 б. п., повышение ставки в июле будет соответствовать ожиданиям рынка и закрепит эффекты от ужесточения ценовых условий – это придаст дополнительный импульс для сбережений и будет способствовать охлаждению внутреннего спроса.
Третий аспект – дополнительному ужесточению условий банковского кредитования в ближайшие кварталы будет способствовать ряд автономных факторов. Среди них – отмена с 1 июля массовой льготной программы ипотеки, макропруденциальные меры в автокредитовании, а также отмена регуляторных послаблений.
Четвертым доводом стало сохранение направленного сигнала о ставке вместе с обновлением прогноза ее траектории, которое обеспечит необходимую подстройку ожиданий экономических агентов.
Взвесив аргументы «за» и «против», участники дискуссии решили, что имеющиеся данные не дают оснований для более резкого роста ставки с целью возвращения инфляции к 4% в 2025 г. Отсутствие же направленного сигнала в случае большего повышения ставки может привести к ожиданиям ее быстрого снижения в дальнейшем. А это создаст риски повторения ситуации первой половины 2024 г., когда прогнозы экономических агентов по слишком быстрому снижению ставки при повышенных инфляционных ожиданиях сдержали ужесточение денежно-кредитных условий, отмечается в резюме.
Увеличение же ставки до 18% не приведет к росту спроса на кредиты из‑за ожиданий ее дальнейшего роста, в том числе потому что большинство корпоративных ссуд сейчас выдается по плавающей ставке. По мнению участников дискуссии, повышение ключевой ставки до 18% с сигналом об оценке целесообразности ее повышения позволит более эффективно обеспечить нужную степень жесткости денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели. Участники обсуждения согласились, что шаг в 200 б. п. более сбалансированный, в том числе в части учета лагов действия предыдущих решений и уже произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий.