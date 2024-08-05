Эксперты оценили влияние ключевой ставки на процентные выплаты по госдолгу

Эксперты оценили влияние ключевой ставки на процентные выплаты по госдолгуТраты на обслуживание обязательств могут превысить 8% расходов бюджета в 2025 году
Затянувшийся период высоких ставок серьезно увеличил выплаты процентов по госдолгу в этом году и создаст для расходов бюджета стресс в следующем, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» аналитики. 26 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18%. На уровне 16% она держалась с декабря 2023 г.
Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0,05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки, оценивает директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. С конца 2023 г. по настоящий момент ожидания рынка по размеру ставок как на этот, так и на следующий год увеличились, напомнил он.
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