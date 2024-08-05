Эксперты оценили влияние ключевой ставки на процентные выплаты по госдолгу

Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0,05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки, оценивает директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. С конца 2023 г. по настоящий момент ожидания рынка по размеру ставок как на этот, так и на следующий год увеличились, напомнил он.