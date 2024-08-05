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Эксперты оценили влияние ключевой ставки на процентные выплаты по госдолгу

Траты на обслуживание обязательств могут превысить 8% расходов бюджета в 2025 году
Анастасия Бойко
Повышение Банком России (на фото его председатель Эльвира Набиуллина) ключевой ставки до 18% заставит Минфин повысить программу заимствований на следующий год из-за роста процентных выплат/ Евгений Разумный / Ведомости

Затянувшийся период высоких ставок серьезно увеличил выплаты процентов по госдолгу в этом году и создаст для расходов бюджета стресс в следующем, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» аналитики. 26 июля совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18%. На уровне 16% она держалась с декабря 2023 г.

Дополнительные годовые расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга составляют около 0,05% ВВП, или 100 млрд руб. на каждый процентный пункт роста ключевой ставки, оценивает директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. С конца 2023 г. по настоящий момент ожидания рынка по размеру ставок как на этот, так и на следующий год увеличились, напомнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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