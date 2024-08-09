ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты

При этом в подробных условиях уточнялось, что покупки без процентов возможны только в течение 30 дней с даты заключения договора, снять наличными без процентов можно только не более 50 000 руб. в течение льготного периода 60 дней, а максимальная сумма кешбэка составляет 5000 руб. в месяц. Эта информация размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволяло потребителям с ней ознакомиться, отмечает ведомство.