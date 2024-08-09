ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В рекламе кредитной карты банка на телевидении предлагалось заказать ее бесплатно, говорится в сообщении.
При этом в подробных условиях уточнялось, что покупки без процентов возможны только в течение 30 дней с даты заключения договора, снять наличными без процентов можно только не более 50 000 руб. в течение льготного периода 60 дней, а максимальная сумма кешбэка составляет 5000 руб. в месяц. Эта информация размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволяло потребителям с ней ознакомиться, отмечает ведомство.
В случае установления вины организации грозит штраф.
С начала этого года ФАС возбудила в отношении банка 16 дел и наложила 10 штрафов.
31 июля ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за некорректного сравнения в рекламном ролике. 1 июля ведомство признало ненадлежащей рекламу суперкешбэка и программы лояльности банка и выдало организации два предписания.