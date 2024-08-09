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ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рекламе кредитной карты банка на телевидении предлагалось заказать ее бесплатно, говорится в сообщении.

При этом в подробных условиях уточнялось, что покупки без процентов возможны только в течение 30 дней с даты заключения договора, снять наличными без процентов можно только не более 50 000 руб. в течение льготного периода 60 дней, а максимальная сумма кешбэка составляет 5000 руб. в месяц. Эта информация размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволяло потребителям с ней ознакомиться, отмечает ведомство.

В случае установления вины организации грозит штраф.

С начала этого года ФАС возбудила в отношении банка 16 дел и наложила 10 штрафов.

31 июля ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за некорректного сравнения в рекламном ролике. 1 июля ведомство признало ненадлежащей рекламу суперкешбэка и программы лояльности банка и выдало организации два предписания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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