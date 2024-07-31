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ФАС возбудила дело против Альфа-банка за некорректное сравнение в рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за некорректного сравнения в рекламном ролике, сообщает пресс-служба ведомства.

Зритель федеральных каналов обратился в ФАС с жалобой на рекламу банка, в которой были утверждения: «А бывает так, что ждешь просто удобный офис, а получаешь лучший. Альфа-банк в каждом офисе – лучший банк». При этом, как отмечают в антимонопольной службе, объективные критерии сравнения финансовой организации были указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

«Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски», – подчеркивают в ФАС.

В случае установления нарушения закона о рекламе банк привлекут к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

По данным службы, с начала 2023 г. на Альфа-банк были наложены штрафы на 20,17 млн руб.

15 июля сообщалось, что ФАС прекратила дело против ИП Дарьи Зотеевой (Instasamka) и Альфа-банка, так как в ходе проверки факты нарушения закона не подтвердились. Ведомство проверяло клип «Альфа-самка», опубликованный на YouTube-канале певицы в ноябре 2023 г., на предмет нарушения закона о рекламе по ч. 6 ст. 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных образов и т. д.), ч. 1 ст. 28 (содержание в рекламе наименования финансовой организации, оказывающей рекламируемые услуги). Антимонопольной службе показались спорными выражение «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с “Альфой” я богата, я трачу без тормозов», а также образ обращения с деньгами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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