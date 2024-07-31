ФАС возбудила дело против Альфа-банка за некорректное сравнение в рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за некорректного сравнения в рекламном ролике, сообщает пресс-служба ведомства.
Зритель федеральных каналов обратился в ФАС с жалобой на рекламу банка, в которой были утверждения: «А бывает так, что ждешь просто удобный офис, а получаешь лучший. Альфа-банк в каждом офисе – лучший банк». При этом, как отмечают в антимонопольной службе, объективные критерии сравнения финансовой организации были указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.
«Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски», – подчеркивают в ФАС.
В случае установления нарушения закона о рекламе банк привлекут к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
15 июля сообщалось, что ФАС прекратила дело против ИП Дарьи Зотеевой (Instasamka) и Альфа-банка, так как в ходе проверки факты нарушения закона не подтвердились. Ведомство проверяло клип «Альфа-самка», опубликованный на YouTube-канале певицы в ноябре 2023 г., на предмет нарушения закона о рекламе по ч. 6 ст. 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных образов и т. д.), ч. 1 ст. 28 (содержание в рекламе наименования финансовой организации, оказывающей рекламируемые услуги). Антимонопольной службе показались спорными выражение «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с “Альфой” я богата, я трачу без тормозов», а также образ обращения с деньгами.