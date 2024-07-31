ФАС возбудила дело против Альфа-банка за некорректное сравнение в рекламе

15 июля сообщалось, что ФАС прекратила дело против ИП Дарьи Зотеевой (Instasamka) и Альфа-банка, так как в ходе проверки факты нарушения закона не подтвердились. Ведомство проверяло клип «Альфа-самка», опубликованный на YouTube-канале певицы в ноябре 2023 г., на предмет нарушения закона о рекламе по ч. 6 ст. 5 (недопущение использования в рекламе бранных слов, непристойных образов и т. д.), ч. 1 ст. 28 (содержание в рекламе наименования финансовой организации, оказывающей рекламируемые услуги). Антимонопольной службе показались спорными выражение «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка, я трачу без тормозов, у меня есть карта, с “Альфой” я богата, я трачу без тормозов», а также образ обращения с деньгами.