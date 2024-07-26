ФАС возбудила дела против ТНТ и «Стрима» за слишком громкую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении телекомпаний «ТНТ-Телесеть» и «Стрим» из-за слишком громкой рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС проанализировала запись эфира телеканалов «ТНТ» и «Русский иллюзион» и установила, что громкость рекламы была значительно выше средней громкости прерываемых ею телепередач. Громкость роликов превышала допустимый уровень более чем на 1,5 дБ.
«Законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости», – подчеркивается в сообщении.
Дела возбуждены по признакам нарушения рекламного законодательства.
25 июня сообщалось, что суды первой и апелляционной инстанций поддержали решение Московского УФАС о признании «ТНТ-телесеть» нарушителем закона о рекламе из-за распространения промо сериала «Жуки» на цифровом баннере (наружный рекламный инвентарь, установленный на улице). На старте показа рекламный материал содержал фразу «Смотрите Жуки», но буква «Ж» постепенно уменьшалась и превращалась в знак «*». Итоговый вариант фразы на баннере выглядел следующим образом: «Смотрите *уки».