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ФАС возбудила дела против ТНТ и «Стрима» за слишком громкую рекламу

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении телекомпаний «ТНТ-Телесеть» и «Стрим» из-за слишком громкой рекламы, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС проанализировала запись эфира телеканалов «ТНТ» и «Русский иллюзион» и установила, что громкость рекламы была значительно выше средней громкости прерываемых ею телепередач. Громкость роликов превышала допустимый уровень более чем на 1,5 дБ.

«Законом о рекламе в теле- и радиопрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости», – подчеркивается в сообщении.

Дела возбуждены по признакам нарушения рекламного законодательства.

25 июня сообщалось, что суды первой и апелляционной инстанций поддержали решение Московского УФАС о признании «ТНТ-телесеть» нарушителем закона о рекламе из-за распространения промо сериала «Жуки» на цифровом баннере (наружный рекламный инвентарь, установленный на улице). На старте показа рекламный материал содержал фразу «Смотрите Жуки», но буква «Ж» постепенно уменьшалась и превращалась в знак «*». Итоговый вариант фразы на баннере выглядел следующим образом: «Смотрите *уки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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