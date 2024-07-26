ФАС возбудила дела против ТНТ и «Стрима» за слишком громкую рекламу

25 июня сообщалось, что суды первой и апелляционной инстанций поддержали решение Московского УФАС о признании «ТНТ-телесеть» нарушителем закона о рекламе из-за распространения промо сериала «Жуки» на цифровом баннере (наружный рекламный инвентарь, установленный на улице). На старте показа рекламный материал содержал фразу «Смотрите Жуки», но буква «Ж» постепенно уменьшалась и превращалась в знак «*». Итоговый вариант фразы на баннере выглядел следующим образом: «Смотрите *уки».