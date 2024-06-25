Суды признали рекламу сериала ТНТ «Жуки» ненадлежащей

В январе 2023 г. дело о нарушении закона о рекламе в отношении АО «ТНТ-телесеть» возбудило Московское УФАС, следует из базы решений и правовых актов ФАС. В ведомстве тогда отметили, что промо сериала телеканала ТНТ может подпадать под ч. 6 ст. 5 этого закона, согласно которой в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности и т.д. В мае 2023 г. Московское УФАС признало телеканал ТНТ нарушившим указанную статью закона о рекламе и передали материалы дела «для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении».