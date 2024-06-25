Суды признали рекламу сериала ТНТ «Жуки» ненадлежащей

Суды признали рекламу сериала ТНТ «Жуки» ненадлежащейФраза из рекламы, согласно их позиции, вызывает ассоциации с «бранным словом»
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали решение Московского УФАС о признании АО «ТНТ-телесеть» (юрлицо телеканала ТНТ, входит в холдинг «Газпром-медиа») нарушителем закона о рекламе из-за распространения промо сериала «Жуки» на цифровом баннере (наружный рекламный инвентарь, установленный на улице) следует из картотеки арбитражных дел. На ТНТ от комментариев отказались.
Спорная реклама, как следует из материалов дела, размещалась в декабре 2022 г. на рекламной конструкции группы компаний Russ (крупнейший оператор наружной рекламы в России). Рекламный материал на старте показа содержал фразу «Смотрите Жуки», но буква «Ж» постепенно уменьшалась и превращалась в знак «*». Итоговый вариант фразы на баннере выглядел следующим образом: «Смотрите *уки».
Заказчиком распространения данной рекламы, как указано там же, было ООО «Управляющая компания «Аура» (одно из юрлиц «Газпром-медиа»), у которого в свою очередь был заключен агентский договор с рекламодателем – АО «ТНТ-телесеть». При этом ООО уведомляло телеканал о том, что «данный рекламный макет может быть неоднозначно воспринят и расценен как нарушающий законодательство».
В январе 2023 г. дело о нарушении закона о рекламе в отношении АО «ТНТ-телесеть» возбудило Московское УФАС, следует из базы решений и правовых актов ФАС. В ведомстве тогда отметили, что промо сериала телеканала ТНТ может подпадать под ч. 6 ст. 5 этого закона, согласно которой в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности и т.д. В мае 2023 г. Московское УФАС признало телеканал ТНТ нарушившим указанную статью закона о рекламе и передали материалы дела «для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении».
Решение Московского УФАС, в частности, базировалось на рекомендациях Региональной общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» (РОО ЕНАП). В РОО ЕНАП, в частности, пришли к выводу, что в тексте рекламы сериала «Жуки» не усматривается иных мотивов телеканала, кроме того, как «прямо указать на бранное слово с помощью неодинакового размера букв и отсутствия кавычек».
В ноябре 2023 г. АО «ТНТ-телесеть» подал иск к Московскому УФАС в Арбитражный суд города Москвы. В рекламном материале, согласно позиции ТНТ, динамическое увеличение размера буквы «Ж» было направлено на ассоциацию с насекомым, чтобы обыграть название сериала – «Жуки». Кроме того, представители телеканала указали суду на то, что большинство членов экспертного совета Московского УФАС признали рекламу соответствующей законодательству о рекламе, а РОО ЕНАП не вправе давать оценку рекламе, поскольку «педагоги не обладают специальными познаниями».
Арбитражный суд г. Москвы в марте 2024 г. признал решение Московского УФАС законным. Результаты голосования экспертного совета и оценка РОО ЕНАП носят консультативный и рекомендательный характер, однако решение принимается комиссией Московского УФАС России «путем исследования совокупности представленных на комиссию материалов», указано в решении суда. В апреле 2024 г. ТНТ подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы. Но Девятый арбитражный апелляционный суд в мае 2024 г. также встал на сторону Московского УФАС.
Нарушение законодательства о рекламе является основанием для привлечения виновного к административной ответственности по статье 14.3 КоАП, максимальный штраф за такое нарушение составляет 500 000 руб., знает советник юридической фирмы ЮСТ Дмитрий Серегин. В Московском УФАС сообщили, что телеканалу ТНТ был назначен административный штраф в размере 101 000 руб.
ТНТ вправе обжаловать принятые судебные акты в суде кассационной инстанции, но перспективы добиться решения в свою пользу у канала крайне низкие, считает адвокат и советник юридической фирмы Orchards Анастасия Савицкая. Суд кассационной инстанции не вправе повторно выяснять вопрос наличия или отсутствия в спорной рекламе ассоциаций с бранным словом, устанавливать фактические обстоятельства дела, поясняет Савицкая: «Он лишь проверяет правильность применения норм права».
Агрессивный маркетинг сейчас довольно частый способ привлечения внимания потребителя, знает гендиректор PR-агентства Lavry (входит в рекламную группу MG Group) Андрей Червонский: «Но он сопряжен с рисками, в частности, юридическими. Многие рекламодатели сразу закладывают в бюджет маркетинговой кампании штрафы, поскольку заранее знают, что ходят по тонкому льду».