ВТБ предупредил россиян о последствиях сдачи банковских карт в аренду мошенникам
Мошенники все чаще стали брать в аренду банковские карты у своих «подрядчиков» – дропов – и через них выводить похищенные деньги, сообщила пресс-служба ВТБ. Передача карт злоумышленникам может грозить не только попаданием в черные списки банков, но и уголовной ответственностью.
Ранее мошенники выкупали банковские карты, а после транзакций избавлялись от них. Теперь же используются арендованные карты дропов с логинами и паролями в банковских приложениях. В мошеннических схемах они выступают якобы «безопасным счетом», на который жертву просят перевести деньги.
В ВТБ полагают, что многие россияне просто не знают, чем рискуют, передавая свои банковские карты в аренду за легкий заработок.
«Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна, считая, что дропы, как ящерица, могут сбросить с себя всю ответственность. А напрасно: такая передача несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении», – пояснил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.
Он добавил, что многие дропы рискуют и сами стать жертвой мошенников, которые могут оформить на них кредиты и оставить в долгах.
20 августа Банк России сообщил, что за II квартал этого года мошенники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала. Банки при этом отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений на предыдущий период.