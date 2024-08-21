ВТБ предупредил россиян о последствиях сдачи банковских карт в аренду мошенникам

20 августа Банк России сообщил, что за II квартал этого года мошенники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала. Банки при этом отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений на предыдущий период.