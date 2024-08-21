Власти обсудят новые меры по охлаждению потребительского кредитования
По данным одного из собеседников агентства, дискуссия на эту тему планируется в рамках совещания у президента Владимира Путина. Минэкономики, Минфин и Банк России готовят предложения по охлаждению темпов роста потребительского кредитования. Отмечается, что вопрос вышел «на уровень первых лиц».
Другой источник подтвердил, что тема действительно на повестке. По его словам, обсуждение планировалось, но еще не состоялось. Предполагается, что профильные ведомства могут предложить искусственное увеличение сроков оформления таких ссуд, а также различные способы ужесточения выдач в привязке к показателю долговой нагрузки (ПДН).
20 августа стало известно о намерении Банка России реформировать рынок микрофинансирования. Центробанк предлагает разделить микрофинансовые организации (МФО) на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Это требуется для повышения доверия к компаниям, кредитующим МСП и осуществляющим выдачу займов под умеренные процентные ставки. Для отнесения компании к одному из трех сегментов предлагается использовать структуру выдач займов – с момента получения кредитной организацией своего статуса она будет вправе выдавать только займы, предусмотренные для соответствующей категории.
5 августа в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий регулирование работы сервисов рассрочки. Документ направлен на регулирование деятельности посредников в подобных сделках. Главным отличием этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг, что позволит ввести облегченное регулирование. Законопроект предлагает установить статус такого посредника как юрлица, имеющего право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.