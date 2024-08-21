Власти обсудят новые меры по охлаждению потребительского кредитования

20 августа стало известно о намерении Банка России реформировать рынок микрофинансирования. Центробанк предлагает разделить микрофинансовые организации (МФО) на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Это требуется для повышения доверия к компаниям, кредитующим МСП и осуществляющим выдачу займов под умеренные процентные ставки. Для отнесения компании к одному из трех сегментов предлагается использовать структуру выдач займов – с момента получения кредитной организацией своего статуса она будет вправе выдавать только займы, предусмотренные для соответствующей категории.