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Власти обсудят новые меры по охлаждению потребительского кредитования

Ведомости

Власти намерены обсудить дополнительные меры по охлаждению потребительского кредитования, сообщает РБК со ссылкой на два источника в финансово-экономическом блоке правительства.

По данным одного из собеседников агентства, дискуссия на эту тему планируется в рамках совещания у президента Владимира Путина. Минэкономики, Минфин и Банк России готовят предложения по охлаждению темпов роста потребительского кредитования. Отмечается, что вопрос вышел «на уровень первых лиц».

Другой источник подтвердил, что тема действительно на повестке. По его словам, обсуждение планировалось, но еще не состоялось. Предполагается, что профильные ведомства могут предложить искусственное увеличение сроков оформления таких ссуд, а также различные способы ужесточения выдач в привязке к показателю долговой нагрузки (ПДН).

20 августа стало известно о намерении Банка России реформировать рынок микрофинансирования. Центробанк предлагает разделить микрофинансовые организации (МФО) на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО. Это требуется для повышения доверия к компаниям, кредитующим МСП и осуществляющим выдачу займов под умеренные процентные ставки. Для отнесения компании к одному из трех сегментов предлагается использовать структуру выдач займов – с момента получения кредитной организацией своего статуса она будет вправе выдавать только займы, предусмотренные для соответствующей категории.

5 августа в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий регулирование работы сервисов рассрочки. Документ направлен на регулирование деятельности посредников в подобных сделках. Главным отличием этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг, что позволит ввести облегченное регулирование. Законопроект предлагает установить статус такого посредника как юрлица, имеющего право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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