В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы сервисов рассрочки

Как пояснил «Ведомостям» Аксаков, главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов. Такая ситуация может создать проблемы для всего рынка, уточнил он. «Нездоровая конкуренция, неравные условия в предоставлении ресурсов. В конце концов, это разрушает рыночную систему кредитования», – добавил Аксаков.