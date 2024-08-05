В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы сервисов рассрочки

В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы сервисов рассрочкиОн направлен на защиту прав потребителей
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который подразумевает регулирование работы сервисов рассрочки. Карточка проекта появилась в думской базе.
Среди авторов законопроекта – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков от «Справедливой России», первый заместитель этого комитета Константин Бахарев и член комитета Вячеслав Макаров от «Единой России». Проект подготовлен для регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечения защиты прав потребителей, которые пользуются услугами таких лиц.
В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на регулирование деятельности посредников в подобных сделках. Как утверждают авторы, главным отличием этих лиц от профессиональных кредиторов должна стать бесплатность их услуг. Это позволит ввести облегченное регулирование. Законопроектом предлагается установить статус такого посредника как юридического лица, которое имеет право осуществлять деятельность по предоставлению сервиса рассрочки.
Документ также определяет условия осуществления деятельности посредником. Среди них – требования по включению операторов сервиса рассрочки в реестр, требования к собственным средствам, акционерам и органам управления оператора. Предполагается, что надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки будет осуществлять Банк России.
Законопроект устанавливает обязанности операторов сервиса рассрочки, среди которых – передача данных о заключенном договоре или сделке в бюро кредитных историй. Это необходимо в случае, если максимальная сумма неисполненных обязательств пользователя перед посредником по договорам о предоставлении рассрочки превысит 15 000 руб.
Как пояснил «Ведомостям» Аксаков, главная цель инициативы заключается в том, чтобы механизм рассрочки не использовался для фактического кредитования, что часто происходит без соблюдения требований, которые распространяются на кредиторов. Такая ситуация может создать проблемы для всего рынка, уточнил он. «Нездоровая конкуренция, неравные условия в предоставлении ресурсов. В конце концов, это разрушает рыночную систему кредитования», – добавил Аксаков.
В июне стало известно, что Центробанк может начать регулировать рынок рассрочки до конца этого года. В ЦБ отметили, что между рассрочкой и потребительским кредитованием важно устранить арбитраж и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит.