ЦБ может начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года
Банк России может начать регулировать рынок рассрочки до конца этого года, регулятор разрабатывает соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
«Важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит», – сообщили в Центробанке.
Согласно ответу пресс-службы ЦБ, законопроект направлен на устранение рисков для потребителей и финансовой системы, которые могут возникнуть из-за отсутствия защиты прав при предоставлении рассрочки. Сейчас у потребителя нет информации о всех условиях договора, в отличие от микрофинансовых организаций (МФО) и заемщиков банков. Он также не может воспользоваться реструктуризацией, не может знать о высоких штрафах за просроченные платежи.
В феврале этого года Банк России предложил разработать поправки, регулирующие предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»). В регуляторе считают, что если платная рассрочка является потребкредитом, ее должны предоставлять профессиональные кредиторы и регулироваться она должна соответственно, а платежи – отражаться в кредитной истории клиента.