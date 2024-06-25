ЦБ может начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года

Согласно ответу пресс-службы ЦБ, законопроект направлен на устранение рисков для потребителей и финансовой системы, которые могут возникнуть из-за отсутствия защиты прав при предоставлении рассрочки. Сейчас у потребителя нет информации о всех условиях договора, в отличие от микрофинансовых организаций (МФО) и заемщиков банков. Он также не может воспользоваться реструктуризацией, не может знать о высоких штрафах за просроченные платежи.