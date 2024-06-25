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ЦБ может начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года

Ведомости

Банк России может начать регулировать рынок рассрочки до конца этого года, регулятор разрабатывает соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

«Важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит», – сообщили в Центробанке.

Согласно ответу пресс-службы ЦБ, законопроект направлен на устранение рисков для потребителей и финансовой системы, которые могут возникнуть из-за отсутствия защиты прав при предоставлении рассрочки. Сейчас у потребителя нет информации о всех условиях договора, в отличие от микрофинансовых организаций (МФО) и заемщиков банков. Он также не может воспользоваться реструктуризацией, не может знать о высоких штрафах за просроченные платежи.

В феврале этого года Банк России предложил разработать поправки, регулирующие предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later – «покупай сейчас, плати потом»). В регуляторе считают, что если платная рассрочка является потребкредитом, ее должны предоставлять профессиональные кредиторы и регулироваться она должна соответственно, а платежи – отражаться в кредитной истории клиента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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