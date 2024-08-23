Росбанк вдвое сократил прибыль в первом полугодии

С весны 2022 г. Росбанк контролирует «Интеррос» Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС холдинга» – головной структуры Т-банка. 15 августа 2024 г. «ТКС холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. Компания с учетом купленных в прошлом активов теперь имеет 99,4% всех акций банка. В «ТКС холдинге» пояснили, что интеграция Росбанка является стратегическим проектом, который усилит позиции группы на финансовом рынке.