Росбанк вдвое сократил прибыль в первом полугодии
Чистая прибыль после налогообложения по итогам первого полугодия составила 9,7 млрд руб. после 18,8 млрд руб. за аналогичный период 2023 г. Чистая прибыль без учета финансовых операций составила 11 млрд руб., что на 32% превышает результат прошлого года.
Согласно отчетности, чистый операционный доход банка без учета финансовых операций в первом полугодии 2024 г. увеличился на 1% по сравнению с прошлым годом и составил 38,7 млрд руб., чистые процентные доходы выросли на 5%.
«В первом полугодии этого года банк понес ряд дополнительных операционных расходов, связанных с процессом интеграции, для получения экономической выгоды в будущих периодах», – говорится в сообщении.
Расходы на резервы по кредитным убыткам составили 2,8 млрд руб. после 2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Операционные расходы банка в первом полугодии выросли на 21,6% до 29,1 млрд руб. (23,9 млрд руб. за первое полугодие 2023 г.).
С весны 2022 г. Росбанк контролирует «Интеррос» Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС холдинга» – головной структуры Т-банка. 15 августа 2024 г. «ТКС холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. Компания с учетом купленных в прошлом активов теперь имеет 99,4% всех акций банка. В «ТКС холдинге» пояснили, что интеграция Росбанка является стратегическим проектом, который усилит позиции группы на финансовом рынке.
20 августа «Интеррос» увеличила свой пакет в «ТКС холдинге» с 35% до 41,4%. Уточнялось, что группа приняла участие в допэмиссии акций «ТКС холдинга» путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга.