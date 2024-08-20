«Интеррос» увеличил долю в «ТКС холдинге» до 41,4%

О возможном слиянии банков стало известно в середине марта. «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Т-банка писали, что после объединения Т-банк станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля и войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, что «позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Т-банка».