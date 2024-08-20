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«Интеррос» увеличил долю в «ТКС холдинге» до 41,4%

Ведомости

«Интеррос» увеличила свой пакет в «ТКС холдинге» с 35% до 41,4%, сообщили в пресс-службе группы.

«Группа “Интеррос” приняла участие в допэмиссии акций “ТКС холдинга” путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%», – говорится в сообщении.

15 августа «ТКС холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. Компания с учетом купленных в прошлом активов теперь имеет 99,4% всех акций банка. В «ТКС холдинге» пояснили, что интеграция Росбанка является стратегическим проектом, который усилит позиции группы на финансовом рынке.

Росбанк с весны 2022 г. контролирует «Интеррос» Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС холдинга» (с долей 35,1%) – головной структуры Т-банка.

О возможном слиянии банков стало известно в середине марта. «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Т-банка писали, что после объединения Т-банк станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля и войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, что «позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Т-банка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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