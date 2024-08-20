«Интеррос» увеличил долю в «ТКС холдинге» до 41,4%
«Группа “Интеррос” приняла участие в допэмиссии акций “ТКС холдинга” путем вклада акций Росбанка, в результате чего стала крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга, увеличив свой пакет до 41,4%», – говорится в сообщении.
15 августа «ТКС холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. Компания с учетом купленных в прошлом активов теперь имеет 99,4% всех акций банка. В «ТКС холдинге» пояснили, что интеграция Росбанка является стратегическим проектом, который усилит позиции группы на финансовом рынке.
Росбанк с весны 2022 г. контролирует «Интеррос» Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС холдинга» (с долей 35,1%) – головной структуры Т-банка.
О возможном слиянии банков стало известно в середине марта. «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Т-банка писали, что после объединения Т-банк станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля и войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, что «позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Т-банка».