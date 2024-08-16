«ТКС холдинг» получил контроль над 99,4% акций Росбанка

Росбанк с весны 2022 г. контролирует «Интеррос» Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС холдинга» (с долей 35,1%) - головной структуры Т-банка. Еще 14 марта стало известно о возможном слиянии банков. После объединения Т-банк станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля и войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, что «позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Т-банка», отметили тогда в кредитной организации.