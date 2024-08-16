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«ТКС холдинг» получил контроль над 99,4% акций Росбанка

Ведомости

«ТКС холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. С учетом купленных в прошлом активов холдинг теперь имеет 99,4% всех акций банка, следует из информации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«15 августа 2024 г. эмитент приобрел 1 425 646 181 акцию ПАО «Росбанк», что составляет 91,8941% от общего количества акций. <...> Суммарное количество обыкновенных акций ПАО «Росбанк», принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО «Росбанк»)», - говорится в сообщении.

Позже в «ТКС холдинге» пояснили, что интеграция Росбанка является стратегическим проектом, который усилит позиции группы на финансовом рынке.

«Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Детали сделки будут объявлены в рамках презентации полугодовой отчетности группы 20 августа», – говорится в сообщении.

Росбанк с весны 2022 г. контролирует «Интеррос» Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС холдинга» (с долей 35,1%) - головной структуры Т-банка. Еще 14 марта стало известно о возможном слиянии банков. После объединения Т-банк станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля и войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, что «позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Т-банка», отметили тогда в кредитной организации.

20 марта Потанин публично поддержал инициативу. «Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора», – заявил Потанин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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