«ТКС холдинг» получил контроль над 99,4% акций Росбанка
«ТКС холдинг» приобрел 91,9% акций Росбанка. С учетом купленных в прошлом активов холдинг теперь имеет 99,4% всех акций банка, следует из информации на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«15 августа 2024 г. эмитент приобрел 1 425 646 181 акцию ПАО «Росбанк», что составляет 91,8941% от общего количества акций. <...> Суммарное количество обыкновенных акций ПАО «Росбанк», принадлежащих эмитенту и его аффилированным лицам, составило 1 542 190 070 штук (99,4062% общего количества акций ПАО «Росбанк»)», - говорится в сообщении.
Позже в «ТКС холдинге» пояснили, что интеграция Росбанка является стратегическим проектом, который усилит позиции группы на финансовом рынке.
«Исходя из премии между объявленной стоимостью акций группы для целей допэмиссии в 3423,62 руб. и текущими котировками акций ТКС, фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала. Детали сделки будут объявлены в рамках презентации полугодовой отчетности группы 20 августа», – говорится в сообщении.
Росбанк с весны 2022 г. контролирует «Интеррос» Владимира Потанина, который с того же времени является крупнейшим акционером «ТКС холдинга» (с долей 35,1%) - головной структуры Т-банка. Еще 14 марта стало известно о возможном слиянии банков. После объединения Т-банк станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля и войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, что «позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Т-банка», отметили тогда в кредитной организации.
20 марта Потанин публично поддержал инициативу. «Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора», – заявил Потанин.