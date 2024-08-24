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В Bank of Georgia возникли трудности с переводами через «Золотую корону»

Ведомости

Клиенты Bank of Georgia столкнулись с технической проблемой при переводе средств посредством системы «Золотая корона», сообщает РБК со ссылкой на клиентскую переписку и представителя банка.

По словам представителя грузинского банка, на данный момент есть задержка с получением денежных переводов «Золотой короны», проблема была выявлена сегодня. Причину он не назвал.

«Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», – цитирует РБК собеседника.

Сообщается, что в другом крупном грузинском банке – ТВС – также пропала возможность зачисления перевода через «Золотую корону».

23 августа минфин США ввел новые санкции против российских IT-компаний, предприятий в сфере электроники и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В том числе ограничения коснулись «Центра финансовых технологий» (ЦФТ), являющегося разработчиком мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона», писало Frank Media.

22 августа сообщалось о приостановке денежных переводов через российские финансовые организации киргизскими банками «Айыл банк» и «Компаньон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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