В Bank of Georgia возникли трудности с переводами через «Золотую корону»
По словам представителя грузинского банка, на данный момент есть задержка с получением денежных переводов «Золотой короны», проблема была выявлена сегодня. Причину он не назвал.
«Наша техническая команда уже работает над ее решением, но мы не знаем, сколько именно времени понадобится на устранение», – цитирует РБК собеседника.
Сообщается, что в другом крупном грузинском банке – ТВС – также пропала возможность зачисления перевода через «Золотую корону».
23 августа минфин США ввел новые санкции против российских IT-компаний, предприятий в сфере электроники и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В том числе ограничения коснулись «Центра финансовых технологий» (ЦФТ), являющегося разработчиком мобильного приложения для платежной системы «Золотая корона», писало Frank Media.
22 августа сообщалось о приостановке денежных переводов через российские финансовые организации киргизскими банками «Айыл банк» и «Компаньон».