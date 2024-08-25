Посол сообщил о готовности РФ проработать с Чили запуск системы «Мир»

Внедрить «Мир» также планируют Египет, Иран и Маврикий. В августе посол Ирана в РФ сообщил, что российская платежная система заработает в республике в течение шести месяцев. ЦБ планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран, а к 2030 г. – до 35, писали «Ведомости» осенью 2022 г.