Посол сообщил о готовности РФ проработать с Чили запуск системы «Мир»
Москва готова проработать с Чили вопрос использования в стране карт российской платежной системы «Мир», сообщил ТАСС посол РФ в Чили Владимир Белинский.
«В контактах с чилийцами подтверждаем готовность российской стороны к проработке возможности использования банковских карт "Мир" в Чили», – сказал он.
Решение этого вопроса, как отметил посол, будет способствовать в том числе повышению туристических обменов. Чили у россиян «на слуху» и эта страна может стать для туристов престижным направлением, считает Белинский.
В июле 13-й страной, где принимают карты «Мир», не считая Россию, стала Мьянма. Карты также работают в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, на Кубе, в Венесуэле и Вьетнаме.
Внедрить «Мир» также планируют Египет, Иран и Маврикий. В августе посол Ирана в РФ сообщил, что российская платежная система заработает в республике в течение шести месяцев. ЦБ планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран, а к 2030 г. – до 35, писали «Ведомости» осенью 2022 г.