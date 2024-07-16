Карты «Мир» заработали в некоторых ресторанах и ТЦ Мьянмы
Платежная система «Мир» заработала в ограниченном порядке в Мьянме. Об этом сообщили в посольстве России в республике, передает ТАСС.
Карты начали принимать в некоторых ресторанах и ТЦ страны. В ближайшее время предполагается расширение работы платежной системы, уточнили в дипмиссии. Как ожидают в российском посольстве, это событие позитивно скажется на турпотоке из России.
Мьянма стала 13-й страной, где принимают карты «Мир», не считая Россию. Карты также работают в Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, на Кубе, в Венесуэле и Вьетнаме.
Внедрить «Мир» также планируют Египет, Иран и Маврикий. К 2025 г. ЦБ планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран, а к 2030 г. – до 35, писали «Ведомости» осенью 2022 г.