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В Азербайджане начали работать карты «Мир»

Ведомости

В Азербайджане начали работать карты платежной системы «Мир». Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Уже можно снимать манаты с карты "Мир" в банкоматах ВТБ», – сказал он в ходе сессии «Россия – Азербайджан» (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2022 г. стало известно, что Банк России планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г. Запуск российской платежной системы обсуждался в Азербайджане еще в июле 2022 г. Как сообщает ТАСС, на данный момент за рубежом карту «Мир» принимают 12 стран. Еще четыре государства планируют ее внедрить, среди них – Египет, Иран, Маврикий и Мьянма.

В апреле «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных банкиров писал, что за I квартал 2024 г. у многих российских банков значительно увеличилось число иностранных клиентов. За указанный период число выданных карт выросло в шесть раз относительно ноября – декабря 2023 г. «Тинькофф банк» наблюдает значительный рост выдачи карт гражданам Китая с сентября 2023 г. С февраля 2024 г. карты «Мир» также стали популярны среди граждан Белоруссии и Индии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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