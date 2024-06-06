В Азербайджане начали работать карты «Мир»

В сентябре 2022 г. стало известно, что Банк России планирует расширить географию использования карт «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г. Запуск российской платежной системы обсуждался в Азербайджане еще в июле 2022 г. Как сообщает ТАСС, на данный момент за рубежом карту «Мир» принимают 12 стран. Еще четыре государства планируют ее внедрить, среди них – Египет, Иран, Маврикий и Мьянма.