/ Финансы

Банки сообщили о росте спроса иностранцев на карты «Мир»

Ведомости

В I квартале 2024 г. у многих российских банков значительно увеличилось число иностранных клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных банкиров.

Директор по розничным продуктам «дочки» Сбербанка «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал, что с января по март 2024 г. число выданных карт выросло в шесть раз относительно ноября – декабря 2023 г. По его словам, в целом в I квартале операций было в 14 раз больше, чем в IV квартале прошлого года.

В «ЮMoney» уточнили, что за картами обращались граждане около 50 стран, чаще всего из Китая (73%), Казахстана (6%), ОАЭ (5%), Саудовской Аравии и Индии (по 3%). В Сбербанке также заявили, что фиксируют «стабильный спрос» со стороны иностранцев на карты «Мир».

В ВТБ заявили, что за прошедший год число нерезидентов, оформивших дебетовые карты, выросло более чем в три раза. В банке «Русский стандарт» сообщили, что объем операций в I квартале увеличился в два раза относительно того же периода 2023 г. 

По данным управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, число выданных карт нерезидентам за первые три месяца 2024 г. выросло почти  на 20% год к году. В «Тинькофф банке» заявили, что видят «значительный рост» выдачи карт гражданам Китая с сентября 2023 г. С февраля 2024-го карты «Мир» также стали популярны среди граждан Белоруссии и Индии, добавили там.

Ряд собеседников объяснили рост спроса работой закона об упрощенной процедуре открытия карт «Мир» иностранцами. В октябре 2023 г. правительство утвердило список из 25 стран, граждане которых могут открыть счет в российском банке. В перечень включены Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

После прохождения процедуры идентификации в своей стране турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту иностранного туриста. Как уточнил в ноябре 2023 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сроки запуска карты туриста зависят от банков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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