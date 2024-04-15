Банки сообщили о росте спроса иностранцев на карты «Мир»
В I квартале 2024 г. у многих российских банков значительно увеличилось число иностранных клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных банкиров.
Директор по розничным продуктам «дочки» Сбербанка «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал, что с января по март 2024 г. число выданных карт выросло в шесть раз относительно ноября – декабря 2023 г. По его словам, в целом в I квартале операций было в 14 раз больше, чем в IV квартале прошлого года.
В «ЮMoney» уточнили, что за картами обращались граждане около 50 стран, чаще всего из Китая (73%), Казахстана (6%), ОАЭ (5%), Саудовской Аравии и Индии (по 3%). В Сбербанке также заявили, что фиксируют «стабильный спрос» со стороны иностранцев на карты «Мир».
В ВТБ заявили, что за прошедший год число нерезидентов, оформивших дебетовые карты, выросло более чем в три раза. В банке «Русский стандарт» сообщили, что объем операций в I квартале увеличился в два раза относительно того же периода 2023 г.
По данным управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, число выданных карт нерезидентам за первые три месяца 2024 г. выросло почти на 20% год к году. В «Тинькофф банке» заявили, что видят «значительный рост» выдачи карт гражданам Китая с сентября 2023 г. С февраля 2024-го карты «Мир» также стали популярны среди граждан Белоруссии и Индии, добавили там.
Ряд собеседников объяснили рост спроса работой закона об упрощенной процедуре открытия карт «Мир» иностранцами. В октябре 2023 г. правительство утвердило список из 25 стран, граждане которых могут открыть счет в российском банке. В перечень включены Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
После прохождения процедуры идентификации в своей стране турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту иностранного туриста. Как уточнил в ноябре 2023 г. заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сроки запуска карты туриста зависят от банков.