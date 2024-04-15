Банки сообщили о росте спроса иностранцев на карты «Мир»

Директор по розничным продуктам «дочки» Сбербанка «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал, что с января по март 2024 г. число выданных карт выросло в шесть раз относительно ноября – декабря 2023 г. По его словам, в целом в I квартале операций было в 14 раз больше, чем в IV квартале прошлого года.