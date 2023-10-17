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Финансы

Кабмин утвердил страны, чьи граждане могут открыть счет в российском банке

По приезде в Россию интуристы смогут получить банковскую карту
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Правительство утвердило список из 25 стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень включены Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Распоряжение необходимо для реализации поправок в антиотмывочный закон (115-ФЗ), принятых в июле 2023 г. По новым правилам, российские банки, профучастники, управляющие компании, НПФ и проч. могут делегировать на договорной основе иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или компании. В то же время Банк России имеет право запретить российскому банку делегировать иностранной финансовой организации проведение идентификации иностранного клиента. 

После прохождения процедуры идентификации в своей стране турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту иностранного туриста. Законом также определен усиленный контроль при превышении лимита платежей для иностранных клиентов: для физлиц – от 50 000 руб., юрлиц – от 500 000 руб.

В марте 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами. 

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Но на работу внутри страны уход международных платежных систем не повлиял – все транзакции с 2015 г. обрабатывает НСПК, которая была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма.

Президент НСПК Владимир Комлев в сентябре говорил в интервью РБК, что сразу несколько российских банков сейчас прорабатывают варианты выпуска карт для иностранцев. О проработке такого решения также думает Сбербанк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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