Кабмин утвердил страны, чьи граждане могут открыть счет в российском банке

В марте 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами.