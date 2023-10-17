Кабмин утвердил страны, чьи граждане могут открыть счет в российском банке

Кабмин утвердил страны, чьи граждане могут открыть счет в российском банкеПо приезде в Россию интуристы смогут получить банковскую карту
Правительство утвердило список из 25 стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В перечень включены Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Распоряжение необходимо для реализации поправок в антиотмывочный закон (115-ФЗ), принятых в июле 2023 г. По новым правилам, российские банки, профучастники, управляющие компании, НПФ и проч. могут делегировать на договорной основе иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента – иностранного гражданина или компании. В то же время Банк России имеет право запретить российскому банку делегировать иностранной финансовой организации проведение идентификации иностранного клиента.
После прохождения процедуры идентификации в своей стране турист сможет удаленно открыть счет в российском банке, а уже в России получить карту иностранного туриста. Законом также определен усиленный контроль при превышении лимита платежей для иностранных клиентов: для физлиц – от 50 000 руб., юрлиц – от 500 000 руб.
В марте 2022 г. международные платежные системы Visa и Mastercard полностью остановили работу в России. Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами.
Но на работу внутри страны уход международных платежных систем не повлиял – все транзакции с 2015 г. обрабатывает НСПК, которая была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма.