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В НРА спрогнозировали снижение объемов выдачи ипотеки в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. объемы выдачи ипотеки снизятся до 1 млн кредитов на 3,8-4,2 трлн руб. – почти в два раза по сравнению с рекордными показателями в 2023 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства НРА. 

В 2023 г. было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб. Но к середине августа 2024 г. ставки стали носить заградительный характер, отметили в НРА. Сейчас средние ставки по ипотеке составляют 20,83–20,87% годовых, следует из данных банка Дом.РФ.

Ожидается, что в 2025 г. объем выдач рыночной ипотеки достигнет около 1,68 трлн руб., а льготной – порядка 2,5 трлн руб. По прогнозам агентства, в конце 2024 г. с учетом секьюритизации размер ипотечного портфеля банков составит около 19,5–19,6 трлн руб., а к концу 2025 г. может упасть до 19 трлн руб.

В НРА пояснили, что возможное снижение спроса на ипотеку связано с сокращение льготных программ и повышением процентных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. «Существенный дискомфорт», в частности, испытывают потребители в крупных городах, отметили там.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., но с изменениями. ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдачи ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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