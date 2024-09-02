В НРА спрогнозировали снижение объемов выдачи ипотеки в 2025 году
В 2025 г. объемы выдачи ипотеки снизятся до 1 млн кредитов на 3,8-4,2 трлн руб. – почти в два раза по сравнению с рекордными показателями в 2023 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства НРА.
В 2023 г. было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб. Но к середине августа 2024 г. ставки стали носить заградительный характер, отметили в НРА. Сейчас средние ставки по ипотеке составляют 20,83–20,87% годовых, следует из данных банка Дом.РФ.
Ожидается, что в 2025 г. объем выдач рыночной ипотеки достигнет около 1,68 трлн руб., а льготной – порядка 2,5 трлн руб. По прогнозам агентства, в конце 2024 г. с учетом секьюритизации размер ипотечного портфеля банков составит около 19,5–19,6 трлн руб., а к концу 2025 г. может упасть до 19 трлн руб.
В НРА пояснили, что возможное снижение спроса на ипотеку связано с сокращение льготных программ и повышением процентных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. «Существенный дискомфорт», в частности, испытывают потребители в крупных городах, отметили там.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., но с изменениями. ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдачи ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.