В НРА спрогнозировали снижение объемов выдачи ипотеки в 2025 году

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., но с изменениями. ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдачи ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.