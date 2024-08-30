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ЦБ: в июле объемы выдачи льготной ипотеки упали на 72,9%

Ведомости

В июле объемы выдачи льготной ипотеки сократились на 72,9% относительно июня. Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России.

Всего было выдано льготной ипотеки на 184,5 млрд руб., месяцем ранее – 681,1 млрд руб. Доля выдачи льготной ипотеки об общего объема ипотечного кредитования в июле составила 51,9%. 

При этом относительно июня сократились показатели выдачи ипотеки в целом. В общей сложности было одобрено 107 200 ипотечных кредитов на 356 млрд руб. Месяцем ранее – 202 400 ипотек на 788,5 млрд руб. При этом популярность рыночной ипотеки в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 млрд руб.

Падение объемов выдачи ипотеки произошло на фоне отмены льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8% и отложенного вступления в силу изменений условий семейной ипотеки под 6%, пояснили в ЦБ. Последнюю программу продлили в июле до 2030 г., но с изменением условий. Теперь ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. 

ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдачи ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов обратил внимание, что в 2023 г. было выдано ипотеки на 7,8 трлн руб., что связано с «беспрецедентной раскруткой льготных программ». В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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