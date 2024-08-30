ЦБ: в июле объемы выдачи льготной ипотеки упали на 72,9%
В июле объемы выдачи льготной ипотеки сократились на 72,9% относительно июня. Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России.
Всего было выдано льготной ипотеки на 184,5 млрд руб., месяцем ранее – 681,1 млрд руб. Доля выдачи льготной ипотеки об общего объема ипотечного кредитования в июле составила 51,9%.
При этом относительно июня сократились показатели выдачи ипотеки в целом. В общей сложности было одобрено 107 200 ипотечных кредитов на 356 млрд руб. Месяцем ранее – 202 400 ипотек на 788,5 млрд руб. При этом популярность рыночной ипотеки в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 млрд руб.
Падение объемов выдачи ипотеки произошло на фоне отмены льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8% и отложенного вступления в силу изменений условий семейной ипотеки под 6%, пояснили в ЦБ. Последнюю программу продлили в июле до 2030 г., но с изменением условий. Теперь ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России.
ЦБ ожидает, что по итогам 2024 г. объемы выдачи ипотеки составят около 4,8 трлн руб., что сопоставимо с цифрами 2022 г. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов обратил внимание, что в 2023 г. было выдано ипотеки на 7,8 трлн руб., что связано с «беспрецедентной раскруткой льготных программ». В 2025 г., по прогнозу регулятора, объемы выдач ипотеки могут составить около 4,8-5,8 трлн руб.