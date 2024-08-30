ЦБ: в июле объемы выдачи льготной ипотеки упали на 72,9%

Падение объемов выдачи ипотеки произошло на фоне отмены льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8% и отложенного вступления в силу изменений условий семейной ипотеки под 6%, пояснили в ЦБ. Последнюю программу продлили в июле до 2030 г., но с изменением условий. Теперь ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России.