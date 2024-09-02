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ВТБ будет ограничивать работу с онлайн-банком при подозрении на мошенничество

Ведомости

ВТБ начнет ограничивать работу с онлайн-банком в случае подозрения на то, что доступ к аккаунту клиента получили мошенники. Приложение продолжит функционировать в режиме чтения, но финансовые операции будут заблокированы. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Система автоматически зафиксирует, если мошенники в онлайн-банке начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы, пояснили в организации. В этом случае сервис завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В зависимости от степени выявленных рисков восстановить полный доступ можно будет в офисе ВТБ, банкомате, контакт-центре или через «ВТБ онлайн».

Пока такой режим проходит тестирование, с октября ВТБ планирует его полноценный запуск для ряда рисковых операций. Внедрение этой функции в банке пояснили активизацией мошенников.

«В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций – маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы», – цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.

По его словам, в первом полугодии этого года банк обнаружил более 6 млн подозрительных операций и сохранил 4,8 млрд руб. клиентских денег, которые мошенники пытались похитить.

В конце августа Банк России сообщил, что за II квартал этого года злоумышленники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть выше среднего показателя за предшествующие четыре квартала. Всего за апрель – июнь 2024 г. зафиксировано около 257 000 мошеннических операций. По данным ЦБ, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

2 августа Минцифры сообщило, что в России будет создана единая платформа для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства. По данным «Коммерсанта», проект был назван «Телекомцерт». Предполагается, что он должен объединить такие системы противодействия киберугрозам, как ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ), пишет газета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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