ВТБ будет ограничивать работу с онлайн-банком при подозрении на мошенничество
Система автоматически зафиксирует, если мошенники в онлайн-банке начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы, пояснили в организации. В этом случае сервис завершит подозрительный сеанс и включит «режим чтения» сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В зависимости от степени выявленных рисков восстановить полный доступ можно будет в офисе ВТБ, банкомате, контакт-центре или через «ВТБ онлайн».
Пока такой режим проходит тестирование, с октября ВТБ планирует его полноценный запуск для ряда рисковых операций. Внедрение этой функции в банке пояснили активизацией мошенников.
«В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций – маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы», – цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.
По его словам, в первом полугодии этого года банк обнаружил более 6 млн подозрительных операций и сохранил 4,8 млрд руб. клиентских денег, которые мошенники пытались похитить.
В конце августа Банк России сообщил, что за II квартал этого года злоумышленники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть выше среднего показателя за предшествующие четыре квартала. Всего за апрель – июнь 2024 г. зафиксировано около 257 000 мошеннических операций. По данным ЦБ, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.
2 августа Минцифры сообщило, что в России будет создана единая платформа для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства. По данным «Коммерсанта», проект был назван «Телекомцерт». Предполагается, что он должен объединить такие системы противодействия киберугрозам, как ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ), пишет газета.