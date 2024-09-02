ВТБ будет ограничивать работу с онлайн-банком при подозрении на мошенничество

В конце августа Банк России сообщил, что за II квартал этого года злоумышленники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть выше среднего показателя за предшествующие четыре квартала. Всего за апрель – июнь 2024 г. зафиксировано около 257 000 мошеннических операций. По данным ЦБ, показатель на 14,9% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала. Банки отразили 16,3 млн попыток мошенников похитить деньги граждан на общую сумму 2,3 трлн руб. Показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.