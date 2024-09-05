Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
Россия уже сейчас является одним из мировых лидеров по майнингу, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время. Конечно, мы рады, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но вот этот профицит энергоресурсов не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», – сказал глава государства.
Путин добавил, что майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных, социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а, может, даже более важно. Именно поэтому правительство приняло решение, которое должно структурировать соответствующую работу, отметил президент.
В августе Путин подписал закон, который легализирует в России деятельность по добыче криптовалют. Он содержит определения понятий майнинга цифровой валюты, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и ее оператора, адрес-идентификатора, а также лица, организующего деятельность майнинг-пула. Майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.
Согласно утвержденному закону, майнить могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России.