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Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу

Ведомости

Россия уже сейчас является одним из мировых лидеров по майнингу, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время. Конечно, мы рады, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но вот этот профицит энергоресурсов не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», – сказал глава государства.

Путин добавил, что майнинг – это хорошо, но строительство жилья, промышленных, социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а, может, даже более важно. Именно поэтому правительство приняло решение, которое должно структурировать соответствующую работу, отметил президент.

В августе Путин подписал закон, который легализирует в России деятельность по добыче криптовалют. Он содержит определения понятий майнинга цифровой валюты, майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и ее оператора, адрес-идентификатора, а также лица, организующего деятельность майнинг-пула. Майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

Согласно утвержденному закону, майнить могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре. Физическим лицам майнинг разрешен без их включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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