Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу

«Связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время. Конечно, мы рады, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но вот этот профицит энергоресурсов не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», – сказал глава государства.