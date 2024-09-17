В ЦБ исключили смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время
Российская экономика находится в состоянии перегрева, Банк России (ЦБ РФ) может перейти к смягчению денежно-кредитной политики при целом ряде условий, которых сейчас нет. Об этом заявил в кулуарах форума Capital Markets заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, пишет «РИА Новости».
«Если в силу каких-то причин <...> в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали, например, в 2020 г. во время значительных рисков переохлаждения экономики», – сказал он.
Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, добавил Заботкин. По его словам, пока экономика находится в состоянии перегрева и задача регулятора состоит в том, чтобы «вернуть инфляцию к цели» в следующем году.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила в тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.