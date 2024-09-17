В ЦБ исключили смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время

«Если в силу каких-то причин <...> в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали, например, в 2020 г. во время значительных рисков переохлаждения экономики», – сказал он.