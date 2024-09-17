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В ЦБ исключили смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время

Ведомости

Российская экономика находится в состоянии перегрева, Банк России (ЦБ РФ) может перейти к смягчению денежно-кредитной политики при целом ряде условий, которых сейчас нет. Об этом заявил в кулуарах форума Capital Markets заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, пишет «РИА Новости».

«Если в силу каких-то причин <...> в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали, например, в 2020 г. во время значительных рисков переохлаждения экономики», – сказал он.

Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, добавил Заботкин. По его словам, пока экономика находится в состоянии перегрева и задача регулятора состоит в том, чтобы «вернуть инфляцию к цели» в следующем году.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора отмечается, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила в тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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