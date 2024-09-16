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В Центробанке заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики

Ведомости

Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, необходим более сдержанный рост спроса и дополнительная жесткость денежно-кредитных условий. Об это сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

Ужесточение этих условий необходимо, считают в Центробанке, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. Годовая инфляция по итогам 2024 г., скорее всего, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4-4,5% в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора также отмечалось, что годовая инфляция по итогам 2024 г., может превысить июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По ее словам, ценовое давление в России остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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