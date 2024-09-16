В Центробанке заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики
Для того, чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, необходим более сдержанный рост спроса и дополнительная жесткость денежно-кредитных условий. Об это сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.
Ужесточение этих условий необходимо, считают в Центробанке, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. Годовая инфляция по итогам 2024 г., скорее всего, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4-4,5% в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В сообщении регулятора также отмечалось, что годовая инфляция по итогам 2024 г., может превысить июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По ее словам, ценовое давление в России остается высоким за счет как устойчивых, так и волатильных компонентов.