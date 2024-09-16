В Центробанке заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики

Ужесточение этих условий необходимо, считают в Центробанке, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г. Годовая инфляция по итогам 2024 г., скорее всего, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4-4,5% в 2025 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.