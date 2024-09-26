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Сбер, Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для развития единого QR-кода

Ведомости

Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из них стал единый QR-код, говорится в совместном заявлении трех финансовых организаций.

Согласно заявлению, единый QR-код дает клиентам унифицированное решение для оплаты по QR-коду. У потребителей остается право выбора между различными дополнительными сценариями оплаты и привычная выгода по банковским программам лояльности.Что касается самих банков, то подключение к единому QR-коду обеспечит им равный доступ к платежной инфраструктуре и позволит сохранить существующие бизнес-модели получения прибыли.

Основной для развития единого QR-кода станет технология MultiQR, используемая 18-ю банками России с совокупной эмиссией более 88% рынка.

«При этом "Сбер" передает все необходимые права и технологии, позволяющие консорциуму самостоятельно управлять и развивать MultiQR. Уже сейчас команда ИТ консорциума прорабатывает вопрос развертывания платформы на независимой площадке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что консорциум приступит к другим инновационным платежным решениям на следующем этапе.

Целью создания консорциума называется использование накопленной экспертизы для развития платежных инноваций, а также поддержания конкуренции на рынке. Совместная работа банков позволит создать высокотехнологичные платежные инструменты, обеспечивающие качественный клиентский опыт и укрепляющие позиции России в мировой финтех-отрасли, подчеркивается в заявлении.

О том, что «Сбер», Альфа-банк и Т-банк создадут консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок в магазинах, «Известия» писали 28 июня. Вице-президент Т-банка Сергей Хромов тогда заявлял, что объединение банков – устойчивый тренд, основной целью которого является удобство клиентов. «Единый QR-код – это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора», – говорил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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