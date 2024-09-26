Сбер, Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для развития единого QR-кода
Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из них стал единый QR-код, говорится в совместном заявлении трех финансовых организаций.
Согласно заявлению, единый QR-код дает клиентам унифицированное решение для оплаты по QR-коду. У потребителей остается право выбора между различными дополнительными сценариями оплаты и привычная выгода по банковским программам лояльности.Что касается самих банков, то подключение к единому QR-коду обеспечит им равный доступ к платежной инфраструктуре и позволит сохранить существующие бизнес-модели получения прибыли.
Основной для развития единого QR-кода станет технология MultiQR, используемая 18-ю банками России с совокупной эмиссией более 88% рынка.
«При этом "Сбер" передает все необходимые права и технологии, позволяющие консорциуму самостоятельно управлять и развивать MultiQR. Уже сейчас команда ИТ консорциума прорабатывает вопрос развертывания платформы на независимой площадке», – говорится в сообщении.
Отмечается, что консорциум приступит к другим инновационным платежным решениям на следующем этапе.
Целью создания консорциума называется использование накопленной экспертизы для развития платежных инноваций, а также поддержания конкуренции на рынке. Совместная работа банков позволит создать высокотехнологичные платежные инструменты, обеспечивающие качественный клиентский опыт и укрепляющие позиции России в мировой финтех-отрасли, подчеркивается в заявлении.
О том, что «Сбер», Альфа-банк и Т-банк создадут консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок в магазинах, «Известия» писали 28 июня. Вице-президент Т-банка Сергей Хромов тогда заявлял, что объединение банков – устойчивый тренд, основной целью которого является удобство клиентов. «Единый QR-код – это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора», – говорил он.