Сбер, Альфа-банк и Т-банк объединились в консорциум для развития единого QR-кода

О том, что «Сбер», Альфа-банк и Т-банк создадут консорциум для создания единого QR-кода для оплаты покупок в магазинах, «Известия» писали 28 июня. Вице-президент Т-банка Сергей Хромов тогда заявлял, что объединение банков – устойчивый тренд, основной целью которого является удобство клиентов. «Единый QR-код – это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора», – говорил он.